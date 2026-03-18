Cambados se prepara para la celebración de San Benito

La parroquia de Santa Mariña de Cambados celebra esta semana dos fechas importantes en su calendario: la festividad de San José y la de San Benito Abad.

La primera se celebra mañana jueves con las misas habituales de los domingos: 10.00 horas en San Tomé, 11.00 en Fefiñáns, 12.30 en la parroquial y 18.00 horas, nuevamente en San Benito.

Precisamente, este sábado tiene lugar las honras al santo patrón cambadés, que es uno de los más venerados no solo en la capital del albariño, sino en toda Galicia. Un fervor que queda demostrado con la asistencia multitudinaria que siempre tienen los actos religiosos en torno a su figura.

Así las cosas, habrá misas desde la siete de la mañana y la solemne tendrá lugar a las 12.30 horas. Al término se realizará la procesión y los oficios seguirán por la tarde: a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

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No faltarán los puestos de venta de exvotos, pues son numerosos los devotos que acuden a San Benito para pedirle favores en problemas dermatológicos como verrugas y demás.