La caída de una baliza de avería causa un accidente múltiple en Bamio

Una mujer resultó herida ayer en un accidente de tráfico registrado en la carretera PO-548, a la altura de Bamio (Vilagarcía de Arousa).

El accidente se produjo por una colisión por alcance en la que se vieron implicados tres turismos.

Según apuntaron el Servicio Municipal de Emerxencias y la Policía Local de Vilagarcía de Arousa, un conductor de furgoneta paró en un arcén de la vía, e iba a colocar la baliza de avería para señalizar su posición, cuando el dispositivo se le cayó a la carretera.

Según apuntaron los testigos, reaccionó abriendo la puerta del conductor para tratar de recuperar la baliza, y un coche que se aproximaba por su mismo carril frenó bruscamente para evitar chocar con la puerta.

Noticias relacionadas

Los vehículos que iban por detrás impactaron contra el vehículo que iba en marcha.