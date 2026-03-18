Un aparatoso accidente en Meaño se salda con una herida
El vehículo en el que viajaba chocó contra un poste del tendido eléctrico
Meaño
Una vecina de Cambados de 60 años de edad y que responde a las iniciales de R.M.A.M. fue trasladada hoy al Hospital de Montecelo tras sufrir un accidente de tráfico.
Los hechos ocurrieron en la EP-9305 a su paso por Padrenda (Meaño) cuando el turismo en el que viajaba como copiloto colisionó contra un poste de hormigón del tendido eléctrico.
Según los servicios de emergencias, a consecuencia del impacto se quejaba de color cervical, lumbar y torácico y fue trasladada en ambulancia al hospital pontevedrés.
En el dispositivo de atención al siniestro estuvieron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la Policía Local de Meaño, el 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
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