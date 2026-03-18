Un aparatoso accidente en Meaño se salda con una herida

Una vecina de Cambados de 60 años de edad y que responde a las iniciales de R.M.A.M. fue trasladada hoy al Hospital de Montecelo tras sufrir un accidente de tráfico.

Los hechos ocurrieron en la EP-9305 a su paso por Padrenda (Meaño) cuando el turismo en el que viajaba como copiloto colisionó contra un poste de hormigón del tendido eléctrico.

Según los servicios de emergencias, a consecuencia del impacto se quejaba de color cervical, lumbar y torácico y fue trasladada en ambulancia al hospital pontevedrés.

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En el dispositivo de atención al siniestro estuvieron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la Policía Local de Meaño, el 061 y la Guardia Civil de Tráfico.