El alcalde de O Grove estrena un baño de última generación y se lo dedica a las comparsas

«Como vi y escuché a las comparsas durante el pasado carnaval mostrando su preocupación por este equipamiento, ahora tengo que decirles la taza ya está funcionando». Con esta especie de dedicatoria presentó el alcalde de O Grove, José Cacabelos, el baño público de última generación instalado en el entorno del parque de Confín y la avenida de Beiramar.

Un «aseo inteligente» y autolimpiable llamado a prestar un importante servicio, y nunca mejor dicho, a vecinos y visitantes, por cuanto se sitúa en una de las zonas más concurridas de la localidad.

El nuevo baño, situado en el paseo de Beiramar. / FdV

«Es el primer baño autolimpiable del Concello, habilitado con un sistema digitalizado que permite garantizar su uso en las mejores condiciones posibles, ya que se autolimpia en menos de dos minutos», explicó José Cacabelos.

Para añadir que funcionará los 365 días del año y que, inicialmente, lo hará «de ocho de la mañana a nueve de la noche, aunque puede programarse, por lo que podrá ampliarse a medida que se acerque la temporada alta para el turismo y tenga más demanda».

El alcalde y dos de sus concejales en la presentación del nuevo servicio. / FdV

Al referirse a este «importante servicio» y su «bajo coste de mantenimiento», el regidor también recordó que se invirtieron alrededor de 80.000 euros y que el siguiente paso es instalar otro baño de estas características en Terra de Porto, aunque requiere de un acuerdo con la oposición para poder disponer de la financiación necesaria.

Pero ese es el objetivo, desde el convencimiento de que «es una inversión que vale la pena y se amortiza perfectamente, ya que requiere únicamente la instalación de jabón y papel higiénico».

Es tal su convencimiento que incluso valora instalar otros aseos de última generación en la zona de O Corgo y playas como A Lanzada, Area da Cruz y As Pipas.