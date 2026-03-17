La Xunta perforará el río de O Con en junio para culminar la obra de saneamiento

La gran obra de saneamiento que está ejecutando la Xunta de Galicia en Vilagarcía estará finalizada en torno al mes de julio, según las previsiones que maneja la administración autonómica.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este mediodía la ciudad arousana, y tuvo la oportunidad de ver en persona los trabajos que se están ejecutando en los tanques de tormentas de la plaza de abastos y de Fexdega.

Desde Augas de Galicia se ha apuntado que, si todo marcha según lo previsto, en la zona de Fexdega los trabajos estarán terminados avanzado el mes de mayo, de modo que a partir de entonces Rodrigo de Mendoza recupere el doble sentido de circulación y se reabra el aparcamiento situado frente a la fachada del recinto ferial.

En lo que respecta a los trabajos en la zona del río de O Con, la previsión que maneja Augas de Galicia es terminar a principios de verano. La actuación más compleja que queda es la conexión de una serie de canalizaciones que desembocan en la zona del río, y para eso es necesario perforar el lecho e introducir una nueva tubería.

Esa obra, de gran complejidad técnica, arrancará en junio y se prolongará durante unas tres semanas, salvo que surjan complicaciones técnicas inesperadas por el comportamiento del terreno. La perforación se hará a un metro de profundidad, mediante técnicas de rotación y percusión, en un tramo de 36 metros.

Noticias relacionadas

En Augas de Galicia explica que han decidido esperar a junio para que el río baje con poca agua. Está previsto que, durante la ejecución de esos trabajos, haya que trasladar parte del mercadillo ambulante de Vilagarcía de los martes y los sábados.