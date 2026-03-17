Vilagarcía contratará a 33 operarios y solicita 12 socorristas

La junta de gobierno de Vilagarcía de Arousa aprobó ayer las bases que regirán la contratación de 33 trabajadores a través del plan anual de empleo municipal, que, además de promover oportunidades laborales entre las personas desempleadas, permitirá reforzar diversos servicios del Ayuntamiento durante un periodo de ocho meses. Los puestos demandados corresponden a las categorías de obreros y auxiliares de diferentes ocupaciones.

Las personas interesadas en participar en la selección deberán estar inscritas en el Servicio Público de Empleo en las categorías profesionales correspondientes, ya que es este organismo el que envía las listas de candidatos al Ayuntamiento. La selección se realizará mediante una prueba que tendrá lugar a finales de marzo y abordará los contenidos indicados en las bases que pueden consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sección de Recursos Humanos de la oficina electrónica.

Los puestos a cubrir son los de albañil (12 plazas), pintor-empapelador (seis), mantenimiento de parques y jardines urbanos (cuatro), trabajador forestal (cuatro), electricista instalador (dos), mantenimiento de instalaciones deportivas (dos), conductor-operador de retroexcavadora (una), fontanero (una) y lacero (una).

El plan municipal de empleo tiene un coste de 538.127 euros, que la administración local financia con fondos propios y con los correspondientes al Ayuntamiento de Vilagarcía a través de la línea 3 del Plan Más Provincia de la Diputación.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Consellería de Presidencia para la contratación de 12 socorristas para las playas durante la temporada de baño comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Como en el caso anterior, los aspirantes deben ser desempleados, y el contrato será de jornada completa. El coste total de los contratos ascenderá a 80.000 euros, a financiar entre Xunta y Concello.