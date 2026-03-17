La Variante Espiritual dispara las reservas de cara a la Semana Santa

Todavía no cuenta con el reconocimiento de la Axencia Galega de Turismo como Camiño de Santiago, pero la Variante Espiritual cuenta con el distintivo que otorgan los propios peregrinos, que la han convertido en una de las principales vías para llegar a Compostela, tan solo superada por el propio Camiño Portugués y por el Francés. Ese reconocimiento del público se traducirá esta Semana Santa con previsiones muy halagüeñas, que apuntan a que los albergues que se encuentran en el recorrido estarán prácticamente llenos.

De hecho, las reservas que están recibiendo algunos de estos establecimientos ya se acercan al 50% de la capacidad, especialmente durante los días festivos de la Semana Santa, cuando se espera que se incremente el número de peregrinos de forma considerable.

Víctor Abal, propietario de un albergue de peregrinos en Ribadumia y gestor del público de Vilanova, reconoce que «son muchos los que nos están llamando para confirmar si hay sitio en los albergues de la comarca de O Salnés e ir planificando su camino a Compostela». Especialmente importante será la presencia de grandes grupos, formados por escolares o por asociaciones, que aprovecharán esta semana para recorrer la Variante y poder recorrer parte de la ría de Arousa en barco, desembarcando en Pontecesures.

Abal calcula que los albergues «tendremos en estos momentos casi el 50% de nuestra capacidad reservada, al menos eso ocurre en el de Barrantes». Diferente es el albergue público de Vilanova, donde suelen alojarse grandes grupos que «ya han contactado con nosotros para ir diseñando los tramos a realizar camino de Compostela y encontrar con espacios de descanso, pero también para conocer que es lo que pueden conocer de la comarca de O Salnés durante el tiempo que permanezcan en ella».

El vilanovés se queda con las buenas perspectivas que la Semana Santa está ofreciendo y que apuntan a que «el verano puede ser todavía mejor, con cifras muy similares a las del pasado año, lo que sería muy positivo para el sector en el año previo a un Xacobeo».

La Variante Espiritual se ha convertido también, durante todos estos años, en un crisol de nacionalidades, ya que es una de las rutas más elegidas por los extranjeros para llegar a Santiago de Compostela. Esta Semana Santa, por los datos que maneja Abal, todo el trazado de camino hacia Santiago por la comarca de O Salnés estará lleno de acentos italianos y estadounidenses, que son los que más están reservando para estas fechas. De todas formas, también estará garantizada la presencia de portugueses, brasileños, franceses, e incluso, polacos.

Aunque bajo mínimos, la Variante Espiritual ha mantenido su actividad desde el inicio del año, siendo víctima de las riadas del Umia, que han dejado su impronta a lo largo de la ruta.

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La Mancomunidade y los municipios por los que pasa, están aprovechando para realizar trabajos de mantenimiento que permitan a la Variante lucir en todo su esplendor con la llegada de la Semana Santa. Abal reconoce que «se está tratando de acondicionar toda la ruta de la mejor manera posible ya que los pocos peregrinos que están pasando no tienen queja de como la encuentran. Entre esos últimos peregrinos, la Variante tuvo una visita muy especial, la artista española Paz Padilla, que eligió la ruta que atraviesa la comarca de O Salnés para acercarse a Santiago de Compostela, desafiando los elementos y recorriendo el camino que, según la leyenda, realizó la barca de piedra con los restos del Apóstol Santiago, lo que acabaría siendo el origen de todos los caminos.