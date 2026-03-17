Rodrigo de Mendoza recupera el doble sentido veinte días

Durante la jornada de ayer, la avenida Rodrigo de Mendoza volvió a tener circulación en los dos sentidos. La medida, comunicada por Augas de Galicia al Ayuntamiento de Vilagarcía, es, sin embargo, temporal, ya que la vía volverá a ser de un solo sentido después de Semana Santa, cuando las obras de saneamiento entren en una nueva fase en la que será necesario ocupar el carril más cercano al río de O Con, por lo que habrá que prescindir de él y, en consecuencia, la calle volverá a tener solo tráfico en una dirección.

El cierre parcial de esta calle está generando mucho malestar en Vilagarcía, al hipotecar la circulación en una de las vías principales de salida hacia el sur de la ciudad y poblaciones colindantes, como Vilaxoán, Vilanova, A Illa o Cambados. Además, vecinos y visitantes están molestos porque todas las previsiones de la Xunta de Galicia se han incumplido.

La restricción de tráfico empezó en enero, y en un primer momento se aseguró que la calle sería de sentido único solo durante un mes. Pero la realidad es que las previsiones no se han cumplido y, al final, la normalidad no se restablecerá plenamente hasta, como poco, las primeras semanas del mes de mayo.

Y es que Augas de Galicia ya ha comunicado al Concello que cuando Rodrigo de Mendoza vuelva a ser de sentido único, después de Semana Santa, estará en esa situación sobre un mes.

Eso sí, la vía fue de doble sentido durante Entroido, precisamente para facilitar el paso de conductores en unas épocas que se preveían de mucho tráfico -y aprovechando también unos días de parón en el sector de la construcción- y ahora los usuarios de la vía disfrutarán de otra tregua en otra época en la que, presumiblemente, Vilagarcía recibirá a numerosos visitantes, como es la de Semana Santa.

Semáforos reparados

La empresa responsable del mantenimiento de los semáforos resolvió ayer la avería que afectó el fin de semana a los postes lumínicos que regulan la intersección de las calles Limoeiro y Agustín Romero, en el entorno de la Escola de Idiomas y del acceso a A Lomba.

La avería era relevante, al afectar precisamente al tráfico desviado desde Rodrigo de Mendoza hacia el sur de Vilagarcía y localidades vecinas, como Vilanova o Cambados. Esta es, precisamente, la salida más utilizada por los coches que circulan por Rodrigo de Mendoza en dirección Vilaxoán, y que desde enero tienen que desviarse hacia A Laxe y la parte posterior de Fexdega debido al cierre parcial de Rodrigo de Mendoza, por las obras del tanque de tormentas de Fexdega. Este desvío ahora no será necesario hasta después de Semana Santa, al restablecerse el doble sentido.

Noticias relacionadas

Las obras del tanque de tormentas de Fexdega marchan con un considerable retraso sobre los plazos anunciados en un primer momento por la Xunta de Galicia. Tras la avería del fin de semana, el equipo de electricistas guardia del Ayuntamiento trató de repararlos, pero sin éxito. Por ello, se ha llamado a la empresa concesionaria del mantenimiento de las señales, pero los operarios no pudieron acudir a Vilagarcía hasta este lunes.