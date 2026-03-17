El proyecto de los tanques de tormentas de Vilagarcía estará terminado en verano: estas son las obras que faltan

La gran obra de saneamiento que está ejecutando la Xunta de Galicia en Vilagarcía estará terminada en un plazo de entre tres y cuatro meses. Así lo aseguraron este martes al mediodía los responsables de Augas de Galicia en el transcurso de una visita del presidente autonómico, Alfonso Rueda, a los tanques de tormentas de la plaza de abastos y de Fexdega.

La obra de Fexdega y Rodrigo de Mendoza va muy avanzada. El tanque situado bajo el aparcamiento ya está casi terminado, y falta por realizar la conexión con el río de O Con. Esos trabajos se acometerán después de Semana Santa, y durarán en torno a un mes.

Representantes políticos y técnicos de la empresa, con el tanque de tormantas de la plaza de abastos a sus espaldas. / Noé Parga

En estos momentos, se ha restablecido en Rodrigo de Mendoza la circulación en doble sentido, pero después de Pascua se cortará de nuevo un carril. En cualquier caso, la previsión de Augas de Galicia es que hacia mediados o finales del mes de mayo, se restablezca definitivamente la normalidad en la vía y ya se pueda aparcar de nuevo en la totalidad de la explanada delantera de Fexdega.

En lo que respecta a los trabajos en el entorno de la plaza de abastos, el tanque de tormentas va más retrasado, porque aún hay que impermeabilizarlo, terminar la cubierta y urbanizar la parcela, que después también funcionará como aparcamiento. De todos modos, habrá que esperar al mes de junio para que se ejecute la actuación más compleja de todo el proyecto, que es la instalación de un colector bajo el lecho del río, encargado de recoger las aguas que llegan al mismo desde varios puntos.

Para realizar dichas conexiones, será necesario realizar una perforación de 36 metros de longitud y uno de profundidad en el río de O Con, a la altura de la plaza de abastos. Se realizará mediante técnicas de rotación y percusión, y será la fase del proyecto más delicada, por la posibilidad de que se produzcan incidentes inesperados, pues los técnicos desconocen con exactitud cómo soportará el lecho del río el esfuerzo y qué tipo de roca encontrarán.

Imagen de detalle de las obras que se están ejecutando en el tanque del mercado. / Noé Parga

En todo caso, la previsión es que los trabajos en el río se prolonguen por espacio de tres semanas. Durante ese tiempo, habrá que trasladar a otra ocupación los puestos del mercadillo ambulante de los martes y los sábados situados en la zona más próxima a la parte baja del río. Los técnicos de Augas explicaron que se ha decidido esperar a junio para que el río baje con menos agua, lo cual hará más sencillos los trabajos.

Finalmente, también hay que terminar de instalar unos colectores en la avenida de Cambados, a la altura del supermercado Eroski. Esta actuación también obligará a regular temporalmente el tráfico.

La Xunta de Galicia está invirtiendo 12 millones de euros en estas obras de saneamiento. El principal objetivo de esta gran obra es reducir el volumen de agua de lluvia que llega a la depuradora de residuales de Ferrazo en épocas de precipitaciones intensas, pues en la situación actual ese exceso de caudal satura la planta y eso produce vertidos indeseados al mar o que la depuración sea deficiente.

Alfonso Rueda se dispone a subir por la escalera del tanque de Fexdega ante la mirada de Varela. / Noé Parga

Así, se hicieron nuevos colectores para que no se mezclen las aguas blancas con las sucias, se reordenaron los bombeos y se construyeron los dos tanques de tormentas, cuya finalidad es acumular e ir limpiando la agua de lluvia en los momentos de lluvias intensas, e ir liberándola después poco a poco para que no colapse la EDAR.

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Alfonso Rueda y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, coincidieron en la importancia de «las obras que no se ven, que van bajo tierra», por su importancia para evitar vertidos o inundaciones. Finalmente, Varela pidió a la Xunta la máxima celeridad posible, pues las obras ya llevan un año de retraso y afectan mucho al tráfico.