Larga lista de testigos en el primer día del juicio por el presunto desfalco en Porto de Cambados

El juicio por el presunto desfalco en la empresa Porto de Cambados, propiedad de la cofradía cambadesa, empezó hoy en la Audiencia de Pontevedra con las declaraciones de más de una docena de testigos y seguirá el próximo miércoles con las del perito judicial y la posibilidad de que los acusados, el exgerente, J.L.S.R., y su pareja, J.B.G., puedan tomar la palabra.

La causa se sigue por la gestión realizada por el principal investigado entre los años 2019 y 2022 y entre las personas que fueron llamadas a declarar por el abogado del pósito estaba una larga lista de personas vinculadas al sector del mar y clientes de la firma.

A preguntas de este letrado y de la Fiscalía ofrecieron un relato que casa con algunas de las acusaciones, como que le hicieron pagos en efectivos a J.L.S.R. Cabe recordar que ambas acusaciones le imputan cobros que luego no habría integrado en las cuentas de esta empresa dedicada principalmente a la evisceración de vieira y su comercialización.

En el caso de la cofradía, le imputan un agujero económico que rondaría los 200.000 euros y por ello piden para él una pena de 16 años de prisión como presunto autor de un delito continuado de administración desleal y apropiación indebida.

Su acción, ejercida por el despacho Sabín Abogados, también llamó al estrado a una trabajadora y al titular de la gestoría que analizó la contabilidad de Porto de Cambados cuando se destapó el desequilibrio en las cuentas, así como a la persona que actualmente está al frente de la misma.

En cuanto a la defensa de los dos procesados, entre sus testigos estaban la primera gerente de la firma y que además fue accionista hasta que el pósito se convirtió en el socio mayoritario. Esta indicó ante las magistradas de la Audiencia de Pontevedra que a su salida había dejado un superávit económico de unos 200.000 euros y señaló que se habían detectado gastos de tipo particular sin relación aparente con la gestión de la compañía.

Asimismo, requirió la presencia del expatrón mayor Ruperto Costa, pues fue durante su mandato cuando detectaron irregularidades, se procedió al despido de J.L.S.R. y se interpuso la querella contra él. También pidió la presencia de Benito González, pero no aportó mucho, pues no estaba en el gobierno cuando sucedieron los hechos, aunque fue uno de los impulsores de la creación de esta firma con el fin de que los beneficios de las campañas de la vieira redundarán más en el sector.

Durante la sesión, algunos de los testigos señalaron la existencia de compras en tiendas, gastos de peluquería, algún viaje e incluso suscripciones a Netflix con cargo a la tarjeta de la empresa. Asimismo, se abordó la contratación de parientes de J.L.S.R.

El juicio se pausó y se fijó su continuación para el próximo miércoles, cuando se escuchará el informe del perito judicial y los dos procesados serán sometidos a las preguntas de las partes. Y si todo marcha según lo previsto, será el momento de escuchar las conclusiones de toda las partes.

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Desde Sabín Abogados indican que mantienen su acusación que, cabe recordar, también incluye penas de prisión para J.B.G., que también estuvo empleada en la planta del puerto de Tragove durante un tiempo. En cambio, la acusación pública solo considera probado un agujero económico de 36.000 euros y solicita tres años de prisión para el exgerente y dos para su mujer como presunta cooperadora necesaria. Asimismo plantea el pago de la misma cantidad en concepto de responsabilidad civil.