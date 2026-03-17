De O Grove y Lourizán a la ciudad germana de Bielefeld

Hace unos meses alumnos de Alemania, Bélgica y O Grove que investigan y actúan para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y tratar de mitigarlo plantaban en A Toxa laureles, un roble y un esqueje de la mítica «Figueira do Meco», el árbol de interés cultural que explica la historia del pueblo de O Grove.

Aquello formaba parte de un proyecto que permite desarrollar un prototipo autónomo basado en sensores para monitorizar los efectos ambientales sobre plantas y árboles en condiciones reales, tratando de obtener información científica sobre el comportamiento y resiliencia de diferentes especies ante el cambio climático.

Una iniciativa internacional financiada por el programa Erasmus+ que también permitió actuar en terrenos de la comunidad de montes vecinales de Vilamor-Froxán, en Folgoso do Courel (Lugo), devastados por las llamas en 2022.

A este plan de trabajo del IES Monte da Vila, el centro educativo Onze-Lieve-Vrouw-Sentatie de Sint Niklaas (Bélgica) y el Laboratory School y Upper Level College, de Bielefeld (Alemania ), se suma el Centro de Investigación Forestal Lourizán.

Son alumnos de este último y del instituto grovense los que ahora escriben una nueva página del proyecto participando en otra plantación experimental, esta vez en Spenge, un municipio alemán situado en el distrito de Herford, en Renania del Norte-Westfalia.

La preparación de parterres. / FdV

Al igual que los proyectos en Bielefeld, Turingia y Galicia, «tiene como objetivo investigar qué especies y orígenes de árboles pueden ser adecuados y en qué tipo de plantación para una conversión gradual de los bosques ante el cambio climático», explica uno de los artífices de esta iniciativa, Christian Schweihofen.

El mismo que destaca el papel de Ana Belén Castro, alumna del centro de formación y experimentación en agrosilvicultura de Lourizán que con la experiencia adquirida con estas prácticas prepara su tesis final en el centro pontevedrés.

Al igual que alude a Iago Pérez Meis, Marcos Cacabelos Álvarez y Jorge Pontes Hermo, que «se encuentran actualmente como invitados en la escuela profesional de ingeniería metalúrgica y eléctrica Carl Severing, en Bielefeld, colaborando en el desarrollo de un sistema autónomo basado en sensores para el seguimiento a largo plazo de las influencias ambientales sobre el crecimiento de las plantas y, especialmente, de los árboles».

Detalla Christian Schweihofen que «antes de profundizar en la tecnología de medición y la informática y trabajar en la escuela de formación profesional, los técnicos de sensores conocieron los lugares donde se utilizan y plantaron nuevos árboles».

Ana Belén Castro y el experto Andreas Stockey. / FdV

Es un paso previo a los próximos proyectos de plantación, también en Galicia, de cientos de robles, fresnos y castaños.

Paralelamente, el Carl Severing Vocational College planea instalar prototipos en diferentes áreas de estudio y reforestación en localidades como Wittenberg y Spenge para «medir y enviar datos sobre la intensidad de la luz, la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el contenido de minerales del suelo».

Asimismo, los estudios de reforestación en la zona de Froxán-O Courel «se completarán en el futuro con más sensores para registrar datos a largo plazo también allí y ayudar a observar el desarrollo de diferentes especies de árboles en condiciones reales de cambio climático».

Participantes en el proyecto. / FdV

Se instalarán allí a finales de mayo, «en el marco de la misma actividad Erasmus que el pasado otoño permitió a un grupo internacional de estudiantes iniciar la reforestación de zonas castigadas por los incendios», argumenta Christian Schweihofen.

Para añadir que «estas colaboraciones entre escuelas crean nuevas oportunidades para desarrollar, aprender y utilizar conceptos para la recopilación, el procesamiento y la evaluación de datos digitales que ayuden a preservar los ecosistemas».

Abundando en todo ello, sostiene que «el problema que abordan los estudios puestos en marcha es el rápido cambio climático, que hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más graves y frecuentes».

Cita como ejemplo que «los veranos ya son más soleados, más cálidos y tienen períodos secos más prolongados». Al tiempo que «las tormentas ya son más fuertes y frecuentes».

Esto supone que «el bosque está cada vez más expuesto a estrés y perturbaciones y que las especies arbóreas anteriormente dominantes están disminuyendo o desapareciendo por completo, como se aprecia en el arce, el haya, fresnos, abetos y olmos, entre otras especies».

En relación con esto, se cree que «cualquiera que quiera evitar la pérdida de bosques y la desertificación puede y debe comprobar qué especies de árboles pueden complementarse bien en el futuro mezclándose con las especies de árboles típicas de cada lugar».

Esto puede favorecer la llamada «Migración Asistida», que parte del principio de «apoyar un cambio en las zonas climáticas y vegetales naturales a través de medidas forestales que permitan acelerar la migración natural de especies para estabilizar y aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales locales».