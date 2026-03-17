La negativa de Educación frena la segunda comunidad energética de A Ila

El éxito del primer proyecto de comunidad energética de A Illa de Arousa, el programa «Mar e Luz I», sirvió de acicate a una segunda iniciativa de estas características, «Mar e Luz II», impulsada por el colectivo Arousa en Transición. Sin embargo, esa euforia con la que se inició esta segunda experiencia se ha visto frenada en seco por la Consellería de Educación. El motivo no es otro que el lugar elegido par la instalación de esos paneles era el tejado del pabellón del CEIP Torre-Illa, cuya orientación era perfecta para los paneles.

El colectivo isleño tramitó la solicitud hace casi dos años con la esperanza de que, en unos pocos meses, la Consellería concediese el permiso para ese uso. Motivos para esa esperanza se encontraba que, más allá de que esta iniciativa va a beneficiar a 18 familias, podía convertirse en un ejemplo práctico para los alumnos del CEIP Torre-Illa de como funciona la generación de energías limpias como la solar y la importancia de las cooperativas energéticas, motivo por el cual contaba con el respaldo del equipo directivo del centro.

Pero, año y medio después de presentar la solicitud, Arousa en Transición no había recibido ninguna contestación, lo que llevó a la asociación a presentar una queja formal ante la Consellería para reclamar una respuesta porque se excedían los seis meses de plazo que fija la ley.

Esta respuesta sorprendió a los responsables de la entidad, ya que era negativa y cargada de excusas que «para nosotros, no tienen mucho sentido». La principal se fundamentaba en que el tejado es de tipo «sandwich» y que la instalación de los paneles podía suponer un riesgo para los alumnos, pese a que en dependencias de la propia Consellería de Educación existen edificios con este tipo de tejado que cuentan con paneles solares encima. A ello se suma que Educación «entendía que iba a ser utilizado para otros usos ajenos a la comunidad escolar, olvidándose de que quien paga las facturas de electricidad es el Concello de A Illa». Desde Arousa en Transición mostraban ayer su disconformidad con esta decisión y recuerdan a la Consellería de Educación que «este es un proyecto de interés general que promueven desde la Administración; sabemos que no somos ninguna gran empresa, pero contamos con el aval del Igape y estamos viendo como otras administraciones impulsan este tipo de iniciativas para acabar poniendo trabas».

Lo cierto es que la tardanza en responder de Educación y su negativa ha retrasado casi dos años el proyecto, a lo que se sumará el tiempo que duren los trámites burocráticos para ubicar los paneles solares en otro lugar. En este caso, el punto elegido ha sido la plaza de abastos pero Arousa en Transición tendrá que hacer un nuevo proyecto, ya que la ubicación y orientación de los paneles solares n ova a ser la misma. El colectivo ya ha comenzado a tramitar esa solicitud ante la administración responsable de esas instalaciones, el Concello, que siempre se ha mostrado practico con la cooperativa energética, tal y como lo demuestra el hecho de que participa en los dos programas.

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Arousa en Transición celebró este fin de semana una jornada sobre comunidades energéticas y viviendas colaborativas. En ella participaron representantes de Agrelar y de Nosa Enerxía, que explicaron cuestiones como el modelo de viviendas cooperativas que se está implantando en lugares como Cataluña y Madrid, que no solo impide la venta de las viviendas de protección oficial a fondos buitre, sino que impulsan una sociedad colaborativa. También se habló del modelo cooperativo de generación de energía. Al evento acudieron muchos vecinos que plantearon sus preguntas enmarcándolas, sobre todo, en el complejo momento que se está viviendo, con guerras que están afectando de manera brutal al mercado energético y que acaban pagando los consumidores.