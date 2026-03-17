Un millón de euros para crear la zona deportiva de Testos

El medio millón de euros que va a recibir el Concello de A Illa a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, sumado a los 800.000 euros contemplados en el presupuesto municipal van a servir para acercar la zona deportiva de Testos a la realidad después de tantos años de espera. Ese millón de euros pretende convertirse en el paso para acometer «la transformación más ambiciosa que el deporte local ha conocido nunca", explica el alcalde de A Illa, Luis Arosa.

La actuación que tiene en mente el grupo de gobierno pasa por transformar 43.635 metros cuadrados en ese entorno, un espacio de alto valor natural y paisajístico, convirtiéndolas en un complejo deportivo, natural y de ocio que culminará con la construcción de un pabellón municipal. El proyecto, redactado por la técnica municipal y presentado al Plan Extra, es una actuación integral que contempla la fusión de deporte, naturaleza y cultura, con un plazo de ejecución de seis meses para conseguir avanzar en varios frentes.

El primero de esos frentes es la adquisición de 43 parcelas que pasarán a ser de titularidad pública, paso imprescindible para desarrollar el proyecto. A partir de ahí, el objetivo es la humanización integral del espacio, con la demolición de las edificaciones obsoletas y cierres deteriorados, abriendo sendas, instalación de alumbrado y mobiliario urbano integrado en el paisaje. El siguiente paso será la recuperación del bosque atlántico y la puesta en valor del patrimonio geológico singular, como es el caso de los famosos «Cons de Testos», formaciones rocosas graníticas con formas antropomórficas únicas en la comarca, que contará con paneles interpretativos

Por último, el objetivo principal de la actuación será la explanación y preparación del terreno para el pabellón municipal, una obra por la que se lleva trabajando varias décadas sin éxito y que se destinará a actividades deportivas, culturales y sociales. Arosa recalca que «este proyecto no es solo un pabellón, es deporte, naturaleza e identidad, lo que A Illa se merece».

El regidor también destaca el compromiso de los técnicos a la hora de sacar adelante un proyecto como este. "La técnica municipal ha elaborado un proyecto riguroso, sólido y exhaustivo que compitió con otros municipios de la provincia y ha salido seleccionado; un expediente de más de cien páginas de memoria, planos, estudios ambientales y presupuestos detallados que han convencido a la Diputación de la relevancia estratégica de esta actuación para A Illa", explica Arosa.

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Los trámites para la adquisición de las parcelas se van a activar en las próximas semanas y el proyecto ejecutivo del pabellón se va a redactar en paralelo con la ejecución de las obras de humanización del entorno, que es de seis meses. Arosa no se olvidó de que el PP de A Illa "votó en contra de la adquisición de estos terrenos en un pleno".