Herido un vecino de Caldas en un accidente de moto en Cambados

Un vecino de Caldas de Reis de 26 años de edad y que responde a las iniciales de J.M.F.S. resultó herido en un accidente de moto ocurrido en Cambados.

Según los servicios de emergencias, el hombre circulaba por el polígono industrial de Sete Pías pasada la medianoche cuando, por causas que se desconocen, sufrió una salida de vía y cayó al suelo.

Las mismas fuentes explicaron que presentaba laceraciones y dolor en una pierna, así que fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés.

En principio, sus lesiones no parecían revestir gravedad, pero estaban a la espera de realizar más pruebas en el centro sanitario.

Noticias relacionadas

Además de los medios de Urxencias Médicas, el siniestro fue atendido por el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, que también se encargó de limpiar el vial.