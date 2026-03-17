Furtivismo en Galicia: los piratas también están en las lonjas

Cuando se dice que la lucha contra la lacra del furtivismo es cosa de todos se trata de implicar, principalmente, al sector pesquero y marisquero de Galicia. Es decir, a los profesionales que, valiéndose de sus permisos de explotación, no respetan las vedas, se saltan los horarios de faena establecidos, capturan producto de talla antirreglamentaria o incumplen los topes máximos de captura fijados por la Consellería do Mar.

Son esos que pueden denominarse «furtivos legales», y que causan tantos estragos como en el pasado causaron las mafias organizadas dedicadas a la esquilmación de las pesquerías –el furtivismo profesional ahora venido a menos– y como el que causan el furtivismo doméstico, el marginal, el recreativo y el vacacional o «de bañador».

De ahí que la presión ejercida por Gardacostas de Galicia no se limite a tratar de mantener a raya a los piratas cuando están faenando o a perseguir a aquellos que transportan la mercancía ilegal, sino que también alcanza a los restaurantes que la adquieren, las plazas de abastos y las lonjas, donde, supuestamente, todo lo que se vende debe estar en regla.

Respecto a esto último, hay sobradas intervenciones que pueden ponerse como ejemplo, la última de ellas ayer mismo, cuando en la lonja de Vilanova de Arousa se decomisaron 37 kilogramos de almeja rubia de talla antirreglamentaria.

Dicho de otro modo, bivalvo considerado aún juvenil, del que tanto se habla últimamente cuando se dice que hay que implementar la producción de semilla y que van a ser necesarios millones de unidades de cría para repoblar los bancos marisqueros dañados por los últimos temporales.

En este caso concreto, los efectivos de Gardacostas de Galicia intervinientes, en su afán por «proteger los recursos» y favorecer «una explotación responsable y sostenible» de los mismos, procedieron a devolver al mar la mercancía intervenida.

Operación que lleva a este servicio adscrito a la Consellería do Mar a reiterar que «respetar las tallas mínimas es fundamental para conservar las especies y el futuro de nuestro mar».

Un mensaje que ya se lanzaba hace un par de meses a raíz de la presentación en FARO DE VIGO del balance de resultados correspondientes a 2025.