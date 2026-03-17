La escuela infantil de Bamio tendrá continuidad otro año más

En Vilagarcía únicamente quedan dos escuelas unitarias, las de Vilar-Bamio, y la de Aralde-Sobrán. La primera de ellas tiene garantizada su continuidad el curso próximo, pues todo apunta a que superará la decena de alumnos matriculados. Este curso, son 13 los niños de tres a seis años escolarizados en Bamio, y aunque cuatro de ellos se marchan, para iniciar su etapa de Educación Primaria, en la escuela prevén la llegada de al menos dos niños nuevos, con lo que la matrícula quedaría en 11 alumnos.

El plazo para matricularse en las escuelas infantiles se abrió a principios de este mes de marzo, y se cerrará este viernes. Eso sí, en muchos centros solo se podrá hacer el trámite presencial hasta mañana miércoles, puesto que el jueves es festivo (San José) y el viernes hacen puente. En todo caso, la solicitud de matrícula podrá formalizarse por internet.

Estas fechas son muy importantes para muchas escuelas, pues si la cifra de alumnos baja de una ratio determinada, la Xunta de Galicia podría llegar a ordenar la clausura del centro, como ya hizo hace un par de cursos con las escuelas de Solobeira y Guillán, sin salir de Vilagarcía.

En este municipio solo quedan abiertas dos unitarias, pero todo apunta a que la de Bamio tendrá su continuidad garantizada por lo menos un curso más. Y eso que son muchas las familias que estarían interesadas en escolarizar a sus hijos en esta pequeña escuela, pero desisten finalmente porque carece de plan madruga y de comedor escolar. «Sobre todo, lo que más reclaman las familias es el comedor, hay gente que llama por teléfono y es lo primero que pregunta», apuntan desde el centro educativo.

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En cambio, donde están muy preocupados ahora mismo es en el Anexo A Lomba, en pleno centro, pues a estas alturas solo cuentan con cinco alumnos nuevos de tres años, lo que podría poner en riesgo el aula de esa edad. El colegio intentará salvarla, pues sí está previsto un nuevo repunte de alumnos para 2027.