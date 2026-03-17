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Nueva obra

Duarte Correa presenta su libro sobre el imperialismo en el siglo XXI

Portada de la nueva obra de Duarte Correa.

Portada de la nueva obra de Duarte Correa.

L. R.

Cambados

El profesor y analista Duarte Correa presenta hoy martes su nuevo libro «O imperialismo no século XXI». El acto tendrá lugar en la sala Pitusa Cabanillas de la Casa da Calzada (Cambados), a las 20.00 horas.

Además del autor, intervendrán el concejal de Cultura, Liso González, y la escritora Adela Leiro.

En este libro Correa analiza las transformaciones del imperialismo en el contexto del capitalismo contemporáneo y de la globalización económica.

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«La obra propone una reflexión crítica sobre las relaciones de poder que estructuraron históricamente el sistema económico internacional y que, según el autor, continúan presentes hoy bajo otras formas. Aborda cuestiones como la reorganización de las cadenas globales de producción, la financiarización de la economía o la persistencia de relaciones de dependencia entre territorios», explica la organización.

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