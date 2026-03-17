Nueva obra
Duarte Correa presenta su libro sobre el imperialismo en el siglo XXI
L. R.
El profesor y analista Duarte Correa presenta hoy martes su nuevo libro «O imperialismo no século XXI». El acto tendrá lugar en la sala Pitusa Cabanillas de la Casa da Calzada (Cambados), a las 20.00 horas.
Además del autor, intervendrán el concejal de Cultura, Liso González, y la escritora Adela Leiro.
En este libro Correa analiza las transformaciones del imperialismo en el contexto del capitalismo contemporáneo y de la globalización económica.
«La obra propone una reflexión crítica sobre las relaciones de poder que estructuraron históricamente el sistema económico internacional y que, según el autor, continúan presentes hoy bajo otras formas. Aborda cuestiones como la reorganización de las cadenas globales de producción, la financiarización de la economía o la persistencia de relaciones de dependencia entre territorios», explica la organización.
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