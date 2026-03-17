Rías Baixas exhibe más de un centenar de referencias en la Feria ProWein de Düsseldorf

La Denominación de Origen Rías Baixas ha vuelto a hacer acto de presencia en una de las ferias internacionales más importantes. En esta ocasión, con la exhibición de más de un centenar de referencias pertenecientes a diferentes firmas.

Se trata de la Feria Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas ProWein, que concluyó hoy en la ciudad alemana de Düsseldorf y que «sigue siendo un referente en el sector del vino europeo», recuerdan desde el consejo regulador.

Por este motivo, la denominación de origen gallega no quiso faltar a su cita con ella y tuvo su propio stand en el pabellón internacional del ICEX en que los asistentes pudieron disfrutar de su clásico túnel del vino, integrado en esta ocasión por 104 marcas pertenecientes a 72 bodegas.

«Una cita imprescindible e ineludible» para este sello de calidad. De hecho, hasta allí también viajó una representación del consejo regulador; el secretario general, Ramón Huidobro, y la directora del departamento de marketing, Eva Mínguez.

Esta feria internacional, que se inauguró el pasado domingo, es un punto de encuentro clave para el sector y uno de los eventos vitivinícolas más prestigiosos de Europa.

Con más de 4.200 expositores de 65 países en 2025, el evento se enfoca en la innovación con áreas destacadas para vinos sin alcohol (ProWein Zero), espumosos (ProWein Sparkling) y un área ampliada de destilados (ProSpirits).

Importancia del mercado alemán

Desde la denominación recordaron que Alemania cierra el top-ten de principales mercados de exportación. En el ejercicio de 2025, el país germano importó un total de 165.021 litros, por un valor de 1.526.151 euros. En la actualidad, 59 bodegas de Rías Baixas venden sus vinos atlánticos en este mercado.

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En los próximos meses la DO continuará llevando a cabo acciones promocionales en diversos eventos. De este modo, está previsto que participe en el Salón Gourmets, que se celebrará en el mes de abril en Madrid, y en la London Wine Fair, en mayo.