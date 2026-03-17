Campus
El Celta vuelve a captar talento en Cambados durante Semana Santa
A. G.
Cambados
Las instalaciones de O Pombal, en Cambados, sirvieron de lugar de presentación para el Clinic de Semana Santa que el Celta de Vigo organizará durante la próxima Semana Santa con el objetivo de seguir captando talento en la villa del albariño y alrededores. Cuenta con la colaboración del Club Juventud Cambados y la actividad se desarrollará entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Las inscripciones están abiertas y tendrán descuento para familias del fúbol base cambadés.
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