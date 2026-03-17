La campana más antigua de O Salnés en duda: San Martiño de O Grove o San Benito de Fefiñáns

La Asociación de Campaneiros de Galicia prosigue con su trabajo de catalogación de campanas y recientemente ha introducido la técnica de la fotogrametría para documentar al detalle las más singulares.

Entre las elegidas está la más pequeña de San Benito de Fefiñáns porque con sus casi 400 años de vida está entre las más antiguas de la comunidad autónoma y sería la más vieja de O Salnés, aunque ahora mismo hay dudas con una de San Martiño de O Grove.

Esta lid se resolverá en próximas visitas de los miembros de la entidad que, cabe recordar, realizan este trabajo altruista en sus ratios de ocio y de ahí que esta labor vaya «poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa», explica el vilanovés Rogelio Vieites. Ya están cerca de las 7.000.

La pequeña de Fefiñáns fue fundida en 1637 y la sospecha de que la meca sea más antigua la tienen, de momento y entre otras cosas, por su forma. De hecho, un colaborador realizó hace tiempo una visita y dejó entre interrogantes la posibilidad de que se tratase de una campana gótica.

Con este origen puede haber en Galicia «una quincena, aproximadamente, y que hayamos documentado a fecha de octubre del año pasado», explica el campanero arousano. Y aunque su mantenimiento durante tantos siglos es difícil, no se cierran a la posibilidad de que aparezca alguna más, sobre todo teniendo en cuenta que «nos queda mucho por revisar en las provincias de Ourense y Lugo, que no es poco».

Para documentar cada una toman nota de las inscripciones existentes en la pieza, como la fecha de fundición, la fábrica, quién la donó… Y ahora con la técnica de la fotogrametría pueden ir más aún al detalle, pues ofrece la posibilidad de obtener una imagen en tres dimensiones. Es como si la pieza casi cobrara vida en la pantalla de tu ordenador.

Se trata de un trabajo meticuloso y por eso las elegidas han sido solo unas pocas, «las más singulares». De hecho, de O Salnés, solo se ha hecho con la cambadesa y para conseguirlo fue sometida a más de 200 fotografías desde todos los ángulos posibles y hasta por dentro.

Caputra de la fotogrametría realizada a la campana pequeña de Fefiñáns. / Cedida

El resultado es visible en los perfiles de redes sociales de «Campás e reloxos monumentais de Galicia» y en «Sinos de bronce», pudiendo verse un gravado y una plegaria a San Antonio, además del escudo de armas de la casa de los Valladares, constructora del conjunto patrimonial del pazo, y otras firmas que se atribuyen a la práctica habitual de los monaguillos de dejar su huella, que «son cosas que no hacen daño a la campana porque no son marcas profundas, son rascazos que incluso van desapareciendo con el tiempo».

Los que más saben de fábricas creen que fue obra de Juan Gómez los Helgueros, un fundidor cántabro que estuvo por tierras gallegas en aquellos tiempos, así que es otro valor de esta pieza pues la mayoría de las existentes en O Salnés pertenecen al obrador de la familia Ocampo, de Arcos da Condesa, en Caldas de Reis, que aún funciona hoy, manteniendo vivo un trabajo artesano que se remonta a hace cuatrocientos años.

Es la opinión de un gran experto, Xosé Troiano, que es otro inquieto miembro que está aportando a la divulgación de este legado que además fue una forma de comunicación durante muchos años y, de hecho, el toque de campana español está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y para afinar aún más estos trabajos, destaca Vieites la participación del historiador Xosé Couñago y del piloto de drones Ángel J. Carrera.

Una implicación que además protege estos bienes, pues, aunque parezca difícil, el robo de campanas es más común de lo que puede parecer y la documentación de las piezas puede permitir seguirle la pista e incluso encontrarla en caso de sustracción.

Además, están consiguiendo que aumente el interés por esta parte del patrimonio un tanto olvidada o por lo menos ensombrecida a veces por la magnificencia de los templos que la soportan. De hecho, recientemente uno de sus vídeos en Tik Tok registró dos millones de visualizaciones, que ya quisieran muchos llamados «influencers».

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Sin olvidar el éxito de los cursos de toque ofrecidos el año pasado y que atrajeron a una veintena de personas, incluso algunas muy jóvenes, estrenándose en la procesión de San Benito de Cambados de verano, una de las más multitudinarias del año. Una formación que muchos esperan regrese pronto.