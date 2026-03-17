Cambados ofrece cursos para obtener el título de monitor de tiempo libre

La Concellería de Xuventude de Cambados ha alcanzado un acuerdo de colaboración para que la escuela de formación O Muxe imparta en instalaciones municipales un curso oficial de monitor de tiempo libre que permitirá obtener el título oficial homologado por la Xunta.

El programa se desarrollará del 10 al 31 de mayo, son 200 horas teórico-prácticas y 150 horas de prácticas. En cuanto a su precio, la tarifa general es de 320 euros, pero hay un descuento de 20 euros para estudiantes, desempleados, poseedores del carné Xove y empadronados en Cambados. Asimismo, la persona que lleve a otro alumno pagará 290 euros.

Los descuentos no son acumulables y es requisito indispensable ser mayor de 18 años.

La concejala de Deportes e Mocidade, Noelia Gómez Fabello, explica que la administración local colabora para que esta formación se ofrezca en la capital del albariño cediendo el uso de instalaciones municipales para poder desarrollarla. Asimismo, están abiertos a la aportación de material de ser necesario.

La edila compareció junto ala formadora cambadesa y presidenta de la escuela, Bárbara Abal, la cual explicó los pormenores de esa formación que tiene parte presencial y también modalidad online.

En cuanto a los horarios, serán los viernes de 16.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Se trata de un itinerario formativo que está homologado por la Xunta y que habilita con el título oficial de monitor de tiempo libre, necesario hoy para una importante cantidad de salidas laborales.

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Los interesados en obtener más información o inscribirse pueden hacerlo en el correo etlomuxe@gmail.com