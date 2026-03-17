Cambados destinará 300.000 euros del +Provincia a asfaltados

El Concello de Cambados destinará una buena parte del Plan +Provincia 2026 de la Diputación al asfaltado y mejora de la seguridad vial en caminos de su titularidad. De hecho, está redactando un proyecto que incluye actuaciones valoradas en 300.000 euros.

El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, recuerda que en esta edición del programa provincial también van a incluir la instalación de las cámaras de videovigilancia en el casco urbano y que habían quedado pendientes por reajustes en las subvenciones pedidas el año pasado a otras administraciones. En concreto, para poder ejecutar el cambio de cubierta del graderío de Burgáns.

Como viene siendo habitual, la línea de inversiones, la 1, del +Provincia se dedicará a mejorar servicios básicos. Así, habrá una nueva intervención de mejora de viales y la concejalía ya ha encargado la redacción del proyecto técnico con un coste de algo más de 8.000 euros.

Este contemplará intervenciones en viales de «todas las parroquias» y valoradas en un global de unos 300.000 euros. Los viales más destacados por Abal Varela dada su longitud están en Aldea de Cacabelos, cerca de la rotonda de Vilariño, y otro en Couto de Abaixo (Castrelo).

«En su mayoría son actuaciones de asfaltado y de mejora de la seguridad vial que priorizamos según el deterioro y con el objetivo de tener todos los viales lo mejor posible. Aunque realizamos un bacheo intenso, este invierno tuvimos la dificultada añadida de que, tras dos meses seguidos lloviendo, se generaron muchas complicaciones de pequeños baches que acabaron convirtiéndose en socavones», declaró Abal.

De este modo, el concejal justifica que este año se incremente la partida que siempre reservan para asfaltados en la distribución que hacen del +Provincia, pues el año pasado fueron unos 140.000 euros.

En esta misma línea, Abal también anuncia que están preparando un proyecto para presentar al programa de mejora de caminos rurales financiado por la Agader de la Xunta. En concreto, estará dirigido a solucionar un problema de pluviales en un acceso de Fornos, donde se van a construir cunetas transitables y se instalará un colector de pluviales.

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Asimismo, ya está contratada la reparación de tres zonas de la calle O Pombal y en la intersección con la calle Sevilla, así como el pintado de la rotonda, lo cual tendrá un coste de unos 8.000 euros.