Cultura
Cambados afianza sus lazos con Celorico de Basto con la camelia como protagonista
Cambados
Cambados ha vuelto a afianzar sus lazos con la localidad de Celorico de Basto después de haber participado en su muestra de la camelia un año más. El alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Costa, participaron en los actos oficiales y además, no faltaron cultivadores de la zona de O Salnés que también tienen fuertes vínculos con esta villa. De hecho, los cultivadores lusos son habituales en la cita cambadesa.
En el ámbito institucional, Lago y Costa aprovecharon para hacer promoción de la capital del albariño en la localidad lusa y afianzar los lazos que les unen.
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