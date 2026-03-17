Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UE responde a TrumpDiésel a más de 2 eurosMuere Fernando FrancoEncierro en Olimpia ValenciaVigo Mundial 2030Motor combustión Peugeot 2008Felipe VI México
instagramlinkedin

Cultura

Cambados afianza sus lazos con Celorico de Basto con la camelia como protagonista

El alcalde cambadés en un momento del evento. | FDV

El alcalde cambadés en un momento del evento. | FDV

Lucía Romero

Cambados

Cambados ha vuelto a afianzar sus lazos con la localidad de Celorico de Basto después de haber participado en su muestra de la camelia un año más. El alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Medio Ambiente, José Ramón Costa, participaron en los actos oficiales y además, no faltaron cultivadores de la zona de O Salnés que también tienen fuertes vínculos con esta villa. De hecho, los cultivadores lusos son habituales en la cita cambadesa.

En el ámbito institucional, Lago y Costa aprovecharon para hacer promoción de la capital del albariño en la localidad lusa y afianzar los lazos que les unen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents