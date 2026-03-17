La biblioteca rinde un homenaje a los superhéroes de Marvel

Hoy es 17 de marzo, y se celebra el Día del Cómic, fecha que la Biblioteca Municipal de Vilagarcía conmemorará con una exposición bibliográfica centrada en las publicaciones que dieron a conocer y popularizaron a los héroes de Marvel en España, y en la editorial que lo hizo posible. La exposición, titulada «La popularización de los superhéroes de Marvel en España: Ediciones Vértice», podrá visitarse a partir de hoy y durante todo el mes de marzo.

1969 es el año clave en el que Vértice comienza a publicar en España historias de superhéroes de Marvel (como Spiderman, Capitán América o Los cuatro fantásticos), actividad que mantuvo hasta principios de los 80, cuando la pérdida de uno de los personajes más emblemáticos y la fuerte competencia con otras empresas del sector editorial marcaron el declive y el cierre de la editorial.

En la exposición, los visitantes podrán apreciar una pequeña muestra de los cómics de Vértice, realizando un breve recorrido por la trayectoria y evolución de estas publicaciones gráficas: desde los cómics publicados en el conocido formato «taco», pasando por la adaptación al cuaderno en 1974, hasta la introducción del color en las historias de Marvel en 1979. Además de los protagonistas más relevantes, la exposición también incluirá cómics de personajes menos conocidos, como Red Sonja o Power-man.

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Los cómics estarán expuestos en las vitrinas de la biblioteca y algunos podrán consultarse previa solicitud al personal. La exposición también incluirá cómics más recientes de superhéroes.