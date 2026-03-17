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La banda Loiros celebra una década de trayectoria en la sala cambadesa

Un momento del concierto de Loiros en la sala cambadesa. | NOÉ PARGA

Un momento del concierto de Loiros en la sala cambadesa. | NOÉ PARGA

Lucía Romero

Cambados

El grupo Loiros se ha vuelto a reunir en su «tierriña» y la sala cambadesa Krazzy Kray fue este fin de semana uno de los escenarios testigo. Además, fue un momento de celebración, pues la banda cumple su décimo aniversario y tiene nuevo LP, con lo cual, no defraudó al público. La formación nació en Vigo y entre sus componentes está el saliniense Virxilio Da Silva (guitarra y voz), además de Héctor Agulla (batería), el alemán Felix Barth (bajo y voz) y el francés Wilfried Wilde (guitarra).

La sala de conciertos cambadesa proseguirá su programación de marzo con Vecinos y Mentah, que tocarán los días 20 y 29, respectivamente, poniendo fin a las actuaciones previstas para el primer trimestre de 2026 y a la espera de conocer el siguiente pase de este año de este proyecto musical de conciertos que el pasado año cumplió siete años desde su apertura y lo celebró con una programación especial.

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