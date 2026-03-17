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Comisiones de fiestas

Aires Novos celebra un Xantar Mariñeiro para sufragar las patronales

La cita gastronómica tendrá lugar el 11 de abril y las entradas ya están a la venta

Asistentes a una celebración de Aires Novos de Castrelo.

Asistentes a una celebración de Aires Novos de Castrelo. / Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

La asociación Aires Novos de Castrelo celebrará el 11 de abril un Xantar Mariñeiro cuyas entradas ya pueden retirarse a un precio de 55 euros -10 euros el infantil-. El menú para adultos estará compuesto por empanada de mejillones, centollo, volandeira, pulpo en caldeirada con cachelos, además de bebida, postre y café.

Esta nueva cita gastronómica estará amenizada por el dúo Prisma y, como siempre, busca promover la vida social en esta parroquia de Cambados, así como conseguir fondos para sufragar las celebraciones de las fiestas patronales de Santa Cruz. De hecho, en este caso, el beneficio se destinará íntegramente a la cita organizada por esta comisión que, a lo largo del año, también se encarga de otras como la muestra de vinos, Cabalgata de Reyes... Y que, cabe recordar, busca relevo en la directiva .

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