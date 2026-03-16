Vilanova prepara el presupuesto de 2026 tras cuatro años sin aprobarlo

No acostumbra a ser habitual que un municipio con mayoría absoluta no prepare el presupuesto, documento sobre el que giran todas las perspectivas económicas de un Concello durante ese ejercicio, Sin embargo, eso venía pasando con Vilanova desde el año 2022, cuando se aprobó el último de estos documentos, con un importe de siete millones de euros , que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Esa situación parece que se va a acabar este año ya que el grupo de gobierno, encabezado por Gonzalo Durán, está trabajando en lsa redacción de un documento presupuestario para este ejercicio.

El regidor reconocía ayer que «estamos en fase de redacción del documento y esperamos tenerlo listo cuanto antes», aunque defiende que la particular situación económica de Vilanova de los últimos años hizo necesario que «trabajásemos sin ellos durante estos cuatro años, algo que valoro de forma muy positiva, porque nos ha permitido reducir la deuda y sanear por completo las cuentas, con unos números muy positivos que van a hacer que alguno de los que tanto han insinuado que este Concello estaba en bancarrota tenga que tragarse sus palabras».

Insiste en que estos cuatro años sin presupuesto «nos han obligado a una serie de restricciones que han sido positivas y que nos van a convertir en la envidia de otras administraciones, además de demostrar que este grupo de gobierno sabe gestionar con acierto este tipo de situaciones».

Durán garantiza que el documento que se está redactando no solo va a recoger lo que define como «un buen momento económico para este concello» sino que reflejará muchos de los proyectos que el Concelo ha puesto en marcha en los últimos años y que «van a servir para modernizar Vilanova y convertirnos en referente en la comarca de O Salnés».

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El último presupuesto aprobado por el Concello de Vilanova fue en el último año del anterior mandato, cuando la comarca todavía se encontraba aplicando las restricciones COVID, en la que se limitaba la presencia de los portavoces municipales en la mesa, mientras el resto de ediles se desperdigaba por el resto del salón de plenos para mantener la distancia de seguridad. El documento ascendía a siete millones de euros y tan solo contó con el respaldo del Partido Popular. E aquel pleno, Durán también sacó pecho de haber conseguido reducir la deuda municipal de nueve a seis millones de euros, una cantidad que, ahora, asegura que «es mucho menor, igual que el pago medio a proveedores, que hemos conseguido reducir con mucho esfuerzo de este grupo de gobierno».