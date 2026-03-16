Vilagarcía y Cambados se quedan sin ayudas de la Diputación que podían alcanzar los 700.000 euros

La Diputación de Pontevedra ha dejado fuera del II Plan Extra a los concellos de Vilagarcía y Cambados, que optaban a ayudas que podrían sumar fácilmente los 700.000 euros para la humanización de la calle Aduana de Carril y la construcción del skatepark de O Pombal, respectivamente.

Sobre el primero de los casos, la institución explica que los técnicos del servicio de Cooperación detectaron que el Ayuntamiento presentó un «proyecto incompleto e inejecutable, que era básico y no de ejecución». De hecho, solicitaron nueva documentación «sobre la definición del planeamiento urbanístico afectado por la actuación, los planos de situación general, la justificación del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y de la normativa sectorial en materia de accesibilidad y la inclusión de anexos preceptivos, entre otros».

Pero, siempre según las mismas fuentes, «finalizado el plazo de enmienda, presentó un informe del arquitecto municipal en el que no se recoge la mayoría de la documentación requerida, razón por la cual no se concedió la subvención».

En el caso cambadés, el motivo de exclusión es que el importe mínimo del presupuesto debía situarse en los 450.000 euros, pero el presentado era de algo menos, de 429.989 euros.

Todo esto fue comunicado hoy por la Diputación, que llevará al pleno del 27 de marzo la aprobación de la segunda edición de este programa de ayuda a proyectos estratégicos en los municipios de menos de 50.000 habitantes, otorgando cerca de 37 millones de euros para que 57 localidades ejecuten iniciativas valoradas en algo más de 54 millones de euros.

Todos los solicitantes recibirán subvenciones, excepto los arousanos, que aseguran que no han recibido comunicación oficial de la denegación de estos fondos y que, según el caso, podrían haberles cubierto hasta un 75% del presupuesto.

En el caso vilagarciano, eran 548.000 euros para sufragar una parte importante del proyecto de 800.000 euros presentado a finales de año pasado y que ahora se queda cojo, pues solo tienen 235.000 euros de los fondos europeos EDIL. No obstante, el Ejecutivo de Alberto Varela garantiza a los vecinos de Carril que «va a ser ejecutado con ayuda de la Diputación o sin ella».

No entraron en muchos más detalles porque «desconocemos los argumentos», explicaron, asegurando haberse enterado por los medios y mostrando malestar por ello, pues «no se corresponde con el debido trato que debe existir entre administraciones». Pero anunciando también que cuando les sean «debidamente» comunicados, los estudiarán al detalle con los servicios técnicos y jurídicos para valorar «las posibilidades de recurrir ante el grave perjuicio» que supone.

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En el caso cambadés, podían llegar a conseguir algo más de 343.000 euros para un proyecto que llevaba en el cajón varios años. Preguntado al respecto, el alcalde, Samuel Lago, comentó que desconocía la decisión y que la solicitud se había tramitado desde la Concellería de Obras e Servizos en manos de su socio de gobierno de Pode.