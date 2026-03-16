Vilagarcía acoge hoy otra concentración contra la guerra de Irán

La plataforma Galiza pola Paz celebra esta tarde una concentración en Vilagarcía para condenar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. El acto será a las 20.00 horas, en la plaza de Galicia, y el BNG local anima a los vecinos a acudir.

Es la segunda protesta contra el conflicto bélico que se celebra en Vilagarcía en menos de una semana. El primero fue el sábado pasado, promovido a nivel estatal por la plataforma Parar la Guerra.

En un comunicado, el BNG de Vilagarcía explica a mayores que han presentado una moción en el Ayuntamiento, en la que alertan de que “la escalada militarista y belicista desencadenada por Estados Unidos y sus aliados está llevando al mundo a una crisis de consecuencias imprevisibles”.

Los nacionalistas consideran que con estos ataques, las potencias, “pretenden legitimar la ley del más fuerte” e instan a la corporación municipal a condenar la guerra.

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El BNG también aboga por la salida de España de la OTAN, y por oponerse al envío por parte del Estado Español de medios y material de guerra a la zona en conflicto.