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Vilagarcía acoge hoy otra concentración contra la guerra de Irán

La promueve Galiza pola Paz y se celebra a las 20.00 horas en la plaza de Galicia

Concentración de repulsa contra la guerra celebrada el pasado fin de semana en Vilagarcía.

Concentración de repulsa contra la guerra celebrada el pasado fin de semana en Vilagarcía. / Noe Parga

Anxo Martínez

Vilagarcía

La plataforma Galiza pola Paz celebra esta tarde una concentración en Vilagarcía para condenar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. El acto será a las 20.00 horas, en la plaza de Galicia, y el BNG local anima a los vecinos a acudir.

Es la segunda protesta contra el conflicto bélico que se celebra en Vilagarcía en menos de una semana. El primero fue el sábado pasado, promovido a nivel estatal por la plataforma Parar la Guerra.

En un comunicado, el BNG de Vilagarcía explica a mayores que han presentado una moción en el Ayuntamiento, en la que alertan de que “la escalada militarista y belicista desencadenada por Estados Unidos y sus aliados está llevando al mundo a una crisis de consecuencias imprevisibles”.

Los nacionalistas consideran que con estos ataques, las potencias, “pretenden legitimar la ley del más fuerte” e instan a la corporación municipal a condenar la guerra.

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El BNG también aboga por la salida de España de la OTAN, y por oponerse al envío por parte del Estado Español de medios y material de guerra a la zona en conflicto.

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