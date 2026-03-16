Una de sushi con churrasco

El restaurante O Churrasco de Rubiáns y la distribuidora Lonxamar Nosa Ría SL unieron fuerzas para ofrecer un interesante maridaje de sushi y carne.

Fue en Rubiáns (Vilagarcía), donde se asienta ese conocido asador que regenta Juanjo García y donde sus clientes no solo pudieron saborear buen sushi, sino también ver a Luis Bandera preparando su «trilogía sashimi», «uramaki de atún picante», «tartar trufado» y una «trilogía nigiris».

De este modo el citado restaurante sigue innovando, ya que además de disponer de servicio «Churras-Car» ofrece a lo largo de todo el año variadas jornadas gastronómicas, como la del lacón con grelos, las del cocido y las del centollo.

Luis Bandera preparando sushi en Rubiáns. / M. Méndez

Por su parte, la empresa Lonxamar se da a conocer como «especialistas en la venta de atún rojo en Vilagarcía de Arousa, junto a especies de gran valor como atún bluefin, atún patudo, atún yellowfine, pez espada, lubina, rodaballo y salmón».

Un catálogo que «incluye pescados frescos y de acuicultura sostenible de la mejor calidad y una trazabilidad garantizada», lo cual incluye «mejillón, vieira, berberecho, cigala, carabinero y langostinos».

Dicen en Lonxamar Nosaría SL que es una empresa «fundada por profesionales con raíces en el sector del mejillón y una profunda conexión con el sector primario», que «nació con el objetivo de conectar la riqueza del mar gallego con los mercados más exigentes».

Un momento de la demostración. / M. Méndez

Eso han querido dejar patente en O Churrasco de Rubiáns de la mano de Luis Bandera, un «sushi chef privado para catering y eventos» que también se da a conocer con este peculiar maridaje.

Se trata de un apasionado del sushi y la gastronomía japonesa que se ha formado «en cocinas de renombre mundial, perfeccionando técnicas que llevan siglos siendo parte de la cultura japonesa» y trabajando al lado de «chefs excepcionales».

«Llevamos el arte del sushi a eventos de todo tipo, desde grandes eventos deportivos a eventos privados, fusionando gastronomía de alta calidad con momentos únicos», asegura.