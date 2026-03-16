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Gastronomía

Una de sushi con churrasco

Dos empresas vilagarcianas lograron maridar la mejor carne con productos recién pescados

El hostelero Juanjo García y el chef Luis Bandera lo hicieron posible en Rubiáns

Juanjo García observa el trabajo del chef.

Juanjo García observa el trabajo del chef. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El restaurante O Churrasco de Rubiáns y la distribuidora Lonxamar Nosa Ría SL unieron fuerzas para ofrecer un interesante maridaje de sushi y carne.

Fue en Rubiáns (Vilagarcía), donde se asienta ese conocido asador que regenta Juanjo García y donde sus clientes no solo pudieron saborear buen sushi, sino también ver a Luis Bandera preparando su «trilogía sashimi», «uramaki de atún picante», «tartar trufado» y una «trilogía nigiris».

De este modo el citado restaurante sigue innovando, ya que además de disponer de servicio «Churras-Car» ofrece a lo largo de todo el año variadas jornadas gastronómicas, como la del lacón con grelos, las del cocido y las del centollo.

Luis Bandera preparando sushi en Rubiáns.

Luis Bandera preparando sushi en Rubiáns. / M. Méndez

Por su parte, la empresa Lonxamar se da a conocer como «especialistas en la venta de atún rojo en Vilagarcía de Arousa, junto a especies de gran valor como atún bluefin, atún patudo, atún yellowfine, pez espada, lubina, rodaballo y salmón».

Un catálogo que «incluye pescados frescos y de acuicultura sostenible de la mejor calidad y una trazabilidad garantizada», lo cual incluye «mejillón, vieira, berberecho, cigala, carabinero y langostinos».

Dicen en Lonxamar Nosaría SL que es una empresa «fundada por profesionales con raíces en el sector del mejillón y una profunda conexión con el sector primario», que «nació con el objetivo de conectar la riqueza del mar gallego con los mercados más exigentes».

Un momento de la demostración.

Un momento de la demostración. / M. Méndez

Eso han querido dejar patente en O Churrasco de Rubiáns de la mano de Luis Bandera, un «sushi chef privado para catering y eventos» que también se da a conocer con este peculiar maridaje.

Se trata de un apasionado del sushi y la gastronomía japonesa que se ha formado «en cocinas de renombre mundial, perfeccionando técnicas que llevan siglos siendo parte de la cultura japonesa» y trabajando al lado de «chefs excepcionales».

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«Llevamos el arte del sushi a eventos de todo tipo, desde grandes eventos deportivos a eventos privados, fusionando gastronomía de alta calidad con momentos únicos», asegura.

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