La Selección Galega de Veteráns se estrena contra las Leyendas del Real Madrid en A Senra

Será el día de San José y a partir de las 12.00 horas cuando salten al terreno de juego de A Senra, en Ribadumia los equipos de la Selección Galega de Veteráns de fútbol contra el equipo de la Leyendas del Real Madrid. El duelo se ha presentado este lunes sobre el césped de A Senra en un acto en el que participaron representantes del CD Ribadumia, de la empresa organizadora y el exjugador de fútbol Marcos Yáñez «Changui».

El del próximo jueves será el primer duelo que dispute la Selección Galega de Veteráns y lo hará a lo grande, contra toda una institución de estas categorías que regresa a la comarca de O Salnés, por donde pasó hace algunos años, haciendo parada en el Salvador Otero de A Illa, donde jugó contra el Céltiga de Veteranos. Entre sus filas estarán nombres como el del televisivo portero Paco Buyo, Amavisca o Contreras, mientras que con la camiseta de Galicia se vestirán el propio «Changui» o el exjugador del Celta de Vigo, entre otros, Trashorras.

En la presentación, «Changui» recordó las temporadas que vivió en A Senra, donde fue uno de los jugadores de referencia del CD Ribadumia en la Tercera División, ayudando con su olfato goleador a que el equipo se mantuviese en esa categoría. El propio «Changui» reconocía que «este campo me trae muchos recuerdos positivos y estoy encantado de regresar a él para poder participar en este evento».

El presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, recordó que este encuentro, para el que se ha aprovechado el día festivo, «será la puesta de largo de los veteranos, por eso animo a los vecinos de la comarca a que acudan a A Senra para ver el evento porque va a ser un encuentro muy importante y entretenido» y que tendrá como protagonistas a grandes jugadores que todavía mantienen intacta su calidad. El partido ha sido posible gracias a la implicación del CD Ribadumia y de la empresa Devalux, que son los principales organizadores del evento.

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El alcalde de Ribadumia, David Castro, no dudó en calificar este encuentro como «otro evento deportivo que se va a celebrar en Ribadumia, donde apostamos por el turismo deportivo y, en este caso, el encuentro va a traspasar las fronteras de la comarca».