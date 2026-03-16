El polvo de una obra genera una falsa alarma de incendio en Vilagarcía

Una obra en el interior de un edificio antiguo de la calle Méndez Núñez, en el entorno de A Baldosa, en Vilagarcía de Arousa, movilizó a media tarde de este lunes un amplio dispositivo de emergencias.

Sobre las 18.30 horas, los vecinos vieron como salía polvo del interior del inmueble, pero en un primer momento pensaron que era humo, por lo que llamaron a la central de emergencias del 112 Galicia.

Fueron movilizados los Bombeiros del Consorcio Provincial, el equipo municipal de Emerxencias, la Policía Local y la Nacional. Al llegar los equipos, algunos vecinos relataron que se había escuchado un fuerte ruido y que la vivienda estaba desocupada, por lo que empezó a barajarse la posibilidad de que hubiese colapsado el techo del inmueble o incluso que estuviese ocupado.

La Policía acordonó la zona, para preservar la seguridad de las numerosas personas que se habían reunido en la calle para observar el trabajo de los equipos de emergencias, mientras los bomberos procedían a abrir por la fuerza la puerta exterior del edificio.

El camión de los bomberos, a la entrada de la calle Méndez Núñez. / FdV

Fue así como, tras acceder al interior del inmueble, descubrieron que la alarma se había producido por una obra que se estaba ejecutando dentro del edificio, y que estaba causando tanto el polvo como el ruido denunciados por los viandantes.

Los equipos de extinción de incendios se retiraron poco después, y la policía quedó en la zona tomando datos de los obreros y de la empresa, por si hubiesen incurrido en alguna falta administrativa.

Apoyo al 061

Durante la mañana de este martes, una patrulla de la Policía Local se acercó a los jardines de Ravella tras recibir una petición de colaboración del 061, por una mujer que estaba sufriendo unas convulsiones.

Los agentes no tardaron en llegar, pues la base de la policía está del otro lado de la calle, y prestaron atención a la paciente atendiendo a las instrucciones que les iban proporcionando por teléfono los médicos del 061.

Poco después, llegó la ambulancia medicalizada con base en el Hospital do Salnés, y fue esta la que trasladó a la mujer a un centro médico.

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Finalmente, la Policía Local de Vilagarcía prestó apoyo a la Nacional en una infracción de tráfico. Los agentes municipales comprobaron que una conductora interceptada por la Policía Nacional carecía de permiso de circulación en vigor por la pérdida total de puntos. Fue denunciada, y deberá someterse a un juicio rápido.