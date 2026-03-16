O Grove ejecuta obras valoradas en más de dos millones de euros

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, cifra en 2,3 millones de euros la inversión total de las obras que actualmente están en marcha, o a punto de arrancar esta misma semana, en diferentes puntos de la localidad.

Son, sobre todo, labores de humanización y embellecimiento que llevan pareja la reposición de los servicios de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales, junto con la instalación de nuevo alumbrado y la dotación de nuevas capas de rodadura, tanto para vehículos como para peatones.

A ellas se suma la construcción del área polideportiva de As Bizocas, la más ambiciosa en cuanto a importe y la más esperada por los vecinos de la parroquia de San Vicente y el conjunto de la localidad meca, por cuanto está llamada a convertir el entorno del colegio y el instituto en un punto de encuentro vecinal, con parque infantil y canchas ideales para la práctica de todo tipo de deportes.

El muro de contención que se levanta en la calle Valencia. / FdV

El propio alcalde supervisó ayer la ejecución de estas obras, aprovechando el recorrido para pedir disculpas y comprensión por los trastornos o molestias causados por los diferentes trabajos.

Entre ellos, por ejemplo, el corte de agua que afectaba ayer al entorno de la calle de Castelao, necesario para afrontar la conexión de la canalización de la calle Batalla de Lepanto.

Esta obra de «renovación, puesta en valor y humanización de la calle Batalla de Lepanto» sirve para «dar continuidad a proyectos como el ejecutado ya en la calle Oscura y a los de Rúa do Peso y Rúa do Regato», sostiene el alcalde.

Cacabelos supervisando las obras en la calle Lepanto. / FdV

En este caso se baraja un presupuesto de 225.000 euros, en el que destacan los 33.000 euros a invertir en firme y pavimento, casi 30.000 para drenaje y aguas pluviales, cerca de 22.000 para saneamiento, más de 13.000 para el abastecimiento, 12.000 para la red eléctrica y unos 10.000 euros para renovar la iluminación.

Las calles Extremadura, Valencia y La Rioja, en el barrio de O Sineiro, son otras zonas de actuación, «como siempre cambiando las redes subterráneas para después hormigonar en plataforma y habilitar la zona peatonal», detalla el primer edil.

Al igual que destaca el «espectacular muro de contención de casi cinco metros de altura que estamos levantando en la calle Valencia, porque hace años cuando se hizo el desarrollo de O Sineiro se hizo sin demasiado control y sin respetar alineaciones, por lo que algunos solares comieron más terreno público del que deberían».

Las obras en la calle Extremadura. / FdV

Lo que pretende el Concello es «levantar ese muro para ensanchar la calle y dotarla de aceras y aparcamientos, con un desembolso de unos 750.000 euros».

Lógicamente, Cacabelos hace hincapié en la obra del espacio polideportivo de As Bizocas. Un terreno de unos 4.900 metros cuadrados en el que invertir un millón de euros para disponer de un pabellón cubierto para fútbol 5 y canchas de baloncesto, parque infantil, zona de calistenia, un circuito biosaludable y tres puntos para aparcamiento de bicicletas.

Además de recorridos peatonales con pavimento de hormigón que conectarán interiormente las zonas deportivas y recreativas, como tampoco un cierre vegetal a base de especies autóctonas.