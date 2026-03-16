Cultura y sociedad
Meis agradece su contribución social a seis vecinos y colectivos
El Ayuntamiento celebra la sexta edición de Meisinos do Ano
Entre los galardonados se encuentra la veterana Coral Xuntanza
A.M.
El Ayuntamiento de Meis rindió en la noche del sábado un homenaje a siete vecinos y colectivos que, por un motivo u otro, han contribuido al desarrollo social, económico o cultural del municipio. Ha sido en el transcurso de la sexta edición de la gala Meisinas e Meisinos do Ano, que se celebró en el Auditorio de Mosteiro, y que reunió a numerosos vecinos.
Los galardonados fueron dos colectivos y cinco particulares. Entre los colectivos, se encuentran la familia Díaz Buceta, que dejan una casa suya de la plaza de España para utilizarla como almacén durante la Festa dos Callos. También recibió una distinción la coral Xuntanza, que este año celebra precisamente su aniversario.
En el caso de los particulares, recibieron la distinción del Concello Arantxa Abal Freiría, que después de cerrar una librería en Cambados, donó los libros con los que se quedó al Concello de Meis; Miriam Conde Mallo, que ha publicado un libro recientemente; Isidoro Dios Rodiño, carpintero jubilado que ha colaborado altruistamente con el Ayuntamiento en más de una ocasión, y que confeccionó los trofeos de madera de eventos deportivos y sociales, como la Carreira de Leo.
También fueron reconocidos como Meisinos do Ano, Ricardo Fernández Mascato, exfutbolista y entrenador de Zacande; y Carmela Núñez, una de las fundadoras de la asociación O Trevo. La gala, presidida por la alcaldesa, Marta Giráldez, contó con el acompañamiento musical de la Banda de Música de A Vertula, Mercedes Tilve y Miguel Caldas. n
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