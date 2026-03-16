Reunión en Santiago
Mar ofrece a Agade su apoyo frente al nuevo reglamento de Costas
La conselleira Marta Villaverde recibe a la directiva de los empresarios depuradores
A.M.
La conselleira de Mar, Marta Villaverde se ha reunido con la nueva junta directiva de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) y les transmitió el apoyo de la Consellería a un «eslabón clave en la cadena mar-industria» gallega, en palabras de la Xunta.
En la reunión también se abordó la preocupación existente por la propuesta de modificación del Reglamento General de Costas, «llevada a cabo unilateralmente por el Gobierno central, que podría afectar a la actividad de las empresas ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre», prosigue la Xunta. Al respecto, Villaverde anunció que su Consellería presentará alegaciones al Gobierno y reiteró el compromiso de la Xunta de defender los intereses de toda la cadena de la industria del mar. n
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