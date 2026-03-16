Mar ofrece a Agade su apoyo frente al nuevo reglamento de Costas

La conselleira de Mar, Marta Villaverde se ha reunido con la nueva junta directiva de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) y les transmitió el apoyo de la Consellería a un «eslabón clave en la cadena mar-industria» gallega, en palabras de la Xunta.

En la reunión también se abordó la preocupación existente por la propuesta de modificación del Reglamento General de Costas, «llevada a cabo unilateralmente por el Gobierno central, que podría afectar a la actividad de las empresas ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre», prosigue la Xunta. Al respecto, Villaverde anunció que su Consellería presentará alegaciones al Gobierno y reiteró el compromiso de la Xunta de defender los intereses de toda la cadena de la industria del mar. n