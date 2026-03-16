El Juzgado para el abono de pensiones de la armadora del «Sin Querer Dos»

El Juzgado de lo Social de Pontevedra ha ordenado parar cautelarmente el abono de los complementos de las pensiones que la empresa armadora del «Sin Querer Dos» tenía que abonar a las familias de los cuatro fallecidos en el naufragio.

La armadora tenía que abonar 523.000 euros en total a las familias de Manuel Serén, Bernardino Padín, Teófilo Rodríguez y Guillermo Casáis, pero la empresa solicitó la suspensión cautelar del abono, y el Juzgado de lo Social ha admitido la demanda. Los magistrados dejan en suspenso el abono de estos complementos a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial, al considerar que obligar ahora a la empresa a afrontar esos pagos podría causar un daño social y económico irreversible a la firma, que podría implicar la paralización de su actividad y el despido de los trabajadores. El «Sin Querer Dos» naufragó frente a Fisterra en diciembre de 2018.