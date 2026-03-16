La falta de neurólogos retrasa más de seis meses diagnósticos de dolencias graves

La especialidad médica que acumula mayores listas de espera en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es la de Neurología, con esperas medias para la primera consulta de 126 días, lo que supone más de cuatro meses. Una situación que esconde auténticos dramas familiares, pues en la práctica hay pacientes que esperan más de medio año para obtener la confirmación de diagnósticos de dolencias graves, como el parkinson o el alzhéimer.

Las dificultades para obtener una cita con un neurólogo también pasan factura a quienes han sufrido un ictus y necesitan un seguimiento de su estado, o a quienes padecen de migrañas o problemas severos para dormir.

La Consellería de Sanidade publicó a mediados de la pasada semana los datos de las listas de espera a 31 de diciembre del año pasado. En el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la especialidad médica que acumula los retrasos más graves es, sin duda, la de Neurología, con una demora media de 126 días para obtener una primera cita desde que es solicitada por el médico de Atención Primaria o un profesional de los servicios de Urgencias.

Sobre el papel, la situación es mucho mejor en el Hospital do Salnés que en Pontevedra, puesto que la espera media para tener una consulta en Vilagarcía es de solo 60 días, mientras que en el Complexo Hospitalario de la ciudad del Lérez hay que esperar 134 días. Pero, en la práctica, todos los pacientes soportan las esperas más largas de Galicia para ser vistos por los neurólogos, con independencia de que acudan a O Salnés o a Pontevedra.

Desde la gerencia del área sanitaria se ha apuntado en más de una ocasión que esta situación se debe a la falta de neurólogos en las listas de contratación. Sin embargo, en ninguna otra área sanitaria gallega hay esperas tan prolongadas. Así, en el área sanitaria de A Coruña, el periodo medio de acceso a una primera consulta con un especialista del sistema nervioso es de solo 31 días; en Vigo, la espera es de 44 días; en Ourense, de 49; en Santiago de Compostela, de 57; la espera media en Ferrol asciende a 70 días; y en Lugo, es de 105 días. Finalmente, en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, la espera media es de 126 jornadas, la más alta con diferencia de Galicia.

Más de medio año

Los pacientes no solo se quejan de las dificultades para ser vistos por primera vez por un neurólogo, sino también porque desde esa primera consulta hasta la siguiente pasan a menudo muchos meses, incluso más de medio año. Y se da la circunstancia de que, en muchos casos, esa segunda consulta es muy importante, porque en la primera el especialista apunta a un posible diagnóstico, pero solicita una prueba para confirmarlo.

Y después se demora meses y meses para ver de nuevo al paciente. En la segunda consulta debería comunicar al paciente y a su familia el resultado del estudio realizado y confirmar o descartar el primer diagnóstico. Pero esa cita se retrasa después meses y meses. Una situación que es especialmente dolorosa en el caso de dolencias como el alzhéimer o el parkinson, con un fuerte impacto emocional sobre los afectados y sus parientes, y que demandan medicaciones muy fuertes. Las demoras también son a menudo excesivas en el caso de pacientes que han sufrido ictus o síncopes, y que necesitan revisiones periódicas para conocer su evolución.

En el caso del Hospital do Salnés, no tiene consultas de Neurología fijas, pues los profesionales acuden algunos días a Vilagarcía de Arousa procedentes de Pontevedra, por lo que a menudo las citas se demoran más de un año.

El resultado es que a menudo los pacientes presentan reclamaciones, aunque casi siempre con poco éxito.

Sin llegar a las cifras de Neurología, otras especialidades que acumulan fuertes retrasos en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés son las de Urología y Traumatología (82 días), Oftalmología (73 días), Otorrinolaringología (67 días), o Dermatología (dos meses). A cambio, la respuesta de Oncología Médica sí es prácticamente inmediata en el caso de Pontevedra-O Salnés, con citas a 11 días vista desde que se solicitan.

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A nivel general, la espera para las consultas externas en el Hospital do Salnés era de 64 días a finales del año pasado, y de 69 en los hospitales de Pontevedra. En el conjunto del área sanitaria, la espera media era de 68 días, el tercer peor dato de toda Galicia, solo mejor que los de Lugo-A Mariña-Monforte y Ferrol.