Colocan cajas-nido para pájaros junto al Faro das Lúas

La asociación Ideas de Bombero sigue llenando la comarca de cajas nido para murciélagos y pájaros insectívoros. El sábado, estuvieron en Ribadumia y colocaron un grupo de cajas a orillas del arroyo Armenteira, un afluente del río Umia. Y ayer domingo hicieron lo propio en un bosque joven del entorno del Faro das Lúas, en el monte Lobeira (Vilanova de Arousa), pero en esta ocasión dedicadas a aves que se alimentan de insectos, como el carbonero común, el gorrión, el herrerillo común o el papamoscas gris. En total, instalaron nueve cajas-nido.

El proyecto de Ideas de Bomberos funciona mediante campañas de «crowdfunding» (micromecenazgo). Así, por cada aportación de 15 o 20 euros, la asociación Ideas de Bombero construye un nido de madera (uno de pájaros por cada 15 euros, y uno para murciélagos, por cada 20) y le pone el nombre del donante. Después, cita a estos colaboradores para la colocación de las cajas. Ayer, nueve de ellos se reunieron en el monte Lobeira.

Se encontraron en el entorno del Faro das Lúas, y colocaron nueve nidos. Pancho de la Barrera, portavoz de Ideas de Bombero, explica que escogieron un bosque joven de robles y castaños, porque los pájaros que se alimentan de insectos buscan a menudo huecos naturales en los árboles, pero estos escasean en los ejemplares de corta edad, por lo que las cajas-nido sirven para facilitar el asentamiento de las aves en esas zonas.

Una mujer se dispone a colocar una de las cajas nido. | FIRMA

La asociación ya había actuado el verano pasado en Lobeira mediante la instalación de una veintena de cajas para murciélagos, algunas de las cuales han sido efectivamente ocupadas. Precisamente, la asociación va a colocar en las próximas semanas nuevas cajas-nido a orillas del río Armenteira.

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El próximo domingo colocarán 14, que han sido donadas por la bodega Pazo de Bazán. Y es que los murciélagos pueden ayudar a controlar plagas de la vid, como la de la polilla del racimo.