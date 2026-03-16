Catoira y Meaño reciben fondos provinciales para As Lombas y Campo da Feira
La Diputación de Pontevedra le ha concedido 22.000 euros al Concello de Catoira para el acondicionamiento de los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas. Además, hace unos días aprobó el proyecto para las obras de humanización y mejora de la seguridad vial en la calle Campo da Feira de Meaño, en el entorno del Consistorio, con un presupuesto de algo más de 450.000 euros.
De esta cantidad, la institución provincial aporta el 70% y el Ayuntamiento meañés el resto. Dicho de otro modo, 318.000 y 136.000 euros, respectivamente.
La actuación está dirigida a un tramo de cien metros de longitud de la carretera provincial EP-9303 en el que se hahabilitará una zona de convivencia con plataforma única de prioridad peatonal, además de renovar la estética, servicios...
Respecto al proyecto catoirense, la inyección económica responde al proyecto presentado por el Ejecutivo municipal al III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. En concreto, se va a acondicionar un bloque de vestuarios, mejorando las condiciones de acceso, térmicas y de salubridad, renovando pavimentos, fontanería... Asimismo se va a comprar nuevo equipamiento deportivo como balones de fútbol oficiales de la RFGF o similares.
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