Las "aves marinas" de Elías Cochón ya sobrevuelan e iluminan el paseo marítimo de Vilagarcía

Quienes hayan aprovechado la jornada soleada de hoy para dar una vuelta por el paseo marítimo de Vilagarcía ya habrán visto colocadas las primeras «sea birds» (aves marinas), que es como se denominan las farolas artísticas diseñadas por el escultor local Elías Cochón para el emblemático paseo vilagarciano. Estaba previsto que al anochecer ya se encendiesen.

La renovación del alumbrado público del paseo marítimo que une A Concha con A Compostela y Carril es uno de los proyectos más singulares del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Concello de Vilagarcía, que ha recibido una subvención total de 2,5 millones de euros de fondos europeos. En concreto, la renovación de los obsoletos puntos de luz del paseo costará medio millón.

Los operarios descargan una de las piezas. / Noe Parga

Los operarios de la empresa adjudicataria, Setga, comenzaron esta mañana con la instalación de los nuevos postes, denominados «sea birds». El alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, acompañado por el artista, concejales y responsables de la empresa instaladora, visitaron las obras para comprobar el efecto sobre el terreno de las «espectaculares esculturas de luz que transformarán la imagen del paseo y que se convertirán en un emblema único y singular de Vilagarcía», indicó el regidor arousano.

Los trabajos que se están llevando a cabo corresponden a la primera fase de la renovación de la iluminación del paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril, que consiste en la instalación de 54 farolas monumentales de acero cortén de 7,5 metros de altura, que se distribuirán entre el inicio del paseo, en la conexión con la zona de O Ramal, y el parque infantil situado frente al hotel Carril. En los tramos anchos de la ruta se instalarán elementos de doble brazo (un total de 46 elementos) y en las zonas más estrechas, al acercarse a Carril, los ocho restantes, con un solo brazo.

Precisamente, resolver el tratamiento de estos dos espacios fue uno de los retos que Cochón tuvo que afrontar al diseñar las farolas escultóricas, junto con el deseo del Ayuntamiento de que fueran elementos únicos, que transformaran la imagen de la zona y que representaran a Vilagarcía.

Instalación de las primeras "sea birds" en el entorno de A Concha. / Noe Parga

El artista se inspiró en el vuelo de las aves marinas, «representado en el perfil superior de los brazos de los faros», y afirmó que se trata de una «obra atemporal que sin duda se convertirá en un icono de la ciudad».

Elías Cochón aseguró que, «para mí, que nací y crecí en esta playa, fue un gran orgullo poder realizar este proyecto tan especial». Y el alcalde le agradeció, «habernos regalado un poco de su talento».

Alberto Varela se refirió al importante proceso de transformación impulsado por sus gobiernos en la playa de A Concha-Compostela, «que comenzó con la demolición del edificio del CIRA y el mirador de madera de O Ramal, continuó con la renovación del paseo marítimo, la regeneración y revitalización de la playa y culminará con estas esculturas lumínicas».

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En estos momentos, Ravella ya está trabajando en una segunda fase del proyecto, que permitirá instalar las seis farolas que restan para llegar a Carril: cuatro serán de doble brazo, y dos simples.