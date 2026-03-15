Valga homenaxea a 40 veciñas porteadoras de cestas

O Concello de Valga celebrou o venres pola noite o acto central conmemorativo do Día Internacional da Muller cunha homenaxe a máis de corenta valguesas. O recoñecemento recaeu, nesta ocasión, ás portadoras de cestas. A imaxe destas mulleres transportando sobre as súas cabezas todo tipo de produtos e materiais aínda se mantén hoxe en Valga grazas á acontecementos coma a Procesión dos Lacóns, convertida en recurso patrimonial e cultural despois de máis dun século percorrendo, cada 2 de febreiro.