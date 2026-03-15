Rías Baixas
El Sindicato Labrego teme una caída de precios de la uva
La agrupación celebra una asamblea y tranquiliza a los productores indicando que no habrá cambios en el reglamento esta campaña
El Sindicato Labrego Galego teme que un aumento descontrolado de la producción de uva pueda repercutir negativamente en los precios que posteriormente paguen las bodegas a los viticultores. Así lo apunta la organización en un comunicado, remitido tras una asamblea celebrada en Arbo con productores de esta subzona de la denominación de origen Rías Baixas.
En este sentido, el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, plantea que, «el aumento de las hectáreas que se plantaron en los últimos años, como ocurre ahora mismo con los macroviñedos de la zona del Ulla, llevan a la denominación de origen a una situación de indefensión donde cada vez existen más existencias».
«El almacenamiento continuo de existencias puede provocar problemas de futuro que hagan que el precio que perciba la persona productora baje», añade el sindicato en su nota a los medios de comunicación. Por ello, consideran que Rías Baixas debería apostar más por la calidad y menos por la cantidad, y aboga por una mesa de precios de carácter vinculante, «que garantice un salario digno y un precio mínimo».
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