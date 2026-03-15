Contra el conflicto bélico en Irán
Parar la Guerra celebra una concentración en Vilagarcía
La plataforma Parar la Guerra celebró ayer al mediodía concentraciones en 150 ciudades españolas reclamando el final del conflicto bélico de Irán y una salida justa para Gaza. En O Salnés, el acto ciudadano se celebró en Vilagarcía, concretamente en la plaza de Galicia. Participaron numerosos vecinos y representantes políticos locales. También se desplegaron banderas y lemas alusivos a la guerra de Gaza. Parar la Guerra se creó a finales de octubre de 2023.
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