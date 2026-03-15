Parar la Guerra celebra una concentración en Vilagarcía

La plataforma Parar la Guerra celebró ayer al mediodía concentraciones en 150 ciudades españolas reclamando el final del conflicto bélico de Irán y una salida justa para Gaza. En O Salnés, el acto ciudadano se celebró en Vilagarcía, concretamente en la plaza de Galicia. Participaron numerosos vecinos y representantes políticos locales. También se desplegaron banderas y lemas alusivos a la guerra de Gaza. Parar la Guerra se creó a finales de octubre de 2023.