O Salnés recibirá 4,6 millones más para el Servizo de Axuda no Fogar

El Partido Popular de Galicia ha puesto el foco en el refuerzo de la financiación autonómica del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en O Salnés, donde la Xunta prevé incrementar en 4,6 millones de euros la aportación destinada a este servicio durante los próximos tres años. El anuncio fue trasladado en Vilagarcía por el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, y el diputado Raúl Santamaría, en el transcurso de una reunión con alcaldes y portavoces de los municipios de la comarca.

Según explicaron, este aumento será posible gracias a la subida progresiva del precio por hora del SAF, que pasará de los 12 euros actuales a 16 en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028. Este nuevo marco de financiación permitirá que la Xunta destine a los concellos de O Salnés un total de 15,7 millones de euros en el periodo 2026-2028, frente a los 11,6 millones que se inyectarían si se mantuviese la tarifa vigente.

Pazos defendió que esta medida evidencia el «esfuerzo inversor» de la Xunta en un servicio esencial para la atención a las personas mayores, dependientes o con necesidades especiales en sus propios hogares. Además, avanzó que las administraciones locales podrán acogerse a este incremento desde finales de marzo, abriéndose entonces un plazo de un mes para tramitar la solicitud. La mejora, según detalló, tendrá además carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

El acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp supondrá, de acuerdo con los datos facilitados por el PPdeG, un incremento medio del 41 % en el presupuesto destinado al SAF en todos los municipios de O Salnés durante el trienio 2026-2028.

En cuanto al reparto aproximado previsto para 2026, Cambados recibirá unos 620.000 euros; O Grove, 780.000; A Illa, 280.000; Meaño, 270.000; Meis, 334.000; Ribadumia, 750.000; Sanxenxo, 615.000; Vilagarcía, 840.000; y Vilanova, 450.000 euros.

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Con estas cifras, el PPdeG subraya que la revisión del precio hora permitirá aliviar la carga económica de los concellos y reforzar la prestación de un servicio clave para sostener la atención social de proximidad en la comarca.