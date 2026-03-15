Marcela Porto: el uso de la comunicación aumentativa y alternativa no dificulta el desarrollo del lenguaje oral

En el Dia Mundial del Discurso, que se conmemora cada 15 de marzo, la logopedia gallega ha querido ampliar el foco sobre qué significa realmente comunicarse y quiénes siguen encontrando barreras para hacerlo. La jornada, impulsada a nivel internacional para reivindicar el valor de la palabra, el diálogo y la expresión, sirve este año también para visibilizar la realidad de las personas que no pueden hablar o tienen grandes dificultades para hacerlo y necesitan apoyos específicos para participar en igualdad.

En ese contexto, la logopeda vilagarciana Marcela Porto situó en Santiago una de las claves del debate al desmontar una creencia todavía muy extendida sobre la comunicación aumentativa y alternativa. «Es un mito que el uso de la comunicación aumentativa y alternativa dificulte el desarrollo del lenguaje oral», subrayó la profesional arousana, que defendió estos sistemas como una herramienta esencial para favorecer la competencia comunicativa y la participación social de las personas usuarias.

Lejos de retrasar el habla, Porto explicó que la comunicación aumentativa y alternativa ofrece una base estable para organizar el pensamiento y acompañar el desarrollo del lenguaje. Ese soporte, tanto visual como auditivo, actúa como una estructura constante sobre la que la persona puede apoyarse para comprender, anticipar, expresar y construir mensajes. Con estimulación adecuada y un uso bien acompañado, ese andamiaje puede convertirse, según remarcó, en un pilar determinante para avanzar en la comunicación oral.

Su reflexión conecta de lleno con el sentido de esta jornada mundial: defender que la comunicación no puede reducirse únicamente a la palabra hablada, sino que debe extenderse como un derecho que exige recursos, apoyos y oportunidades reales. En ese marco, la aportación de Porto pone el acento en una idea de fondo: facilitar otras vías de expresión no significa renunciar al habla, sino abrir caminos para que cada persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades y hacerse presente en la vida cotidiana.

El mensaje lanzado por las profesionales gallegas va más allá del dispositivo tecnológico. Junto a Porto, otras logopedas reclamaron formación no solo para los especialistas, sino también para el entorno de las personas usuarias, desde familias hasta educadores y cuidadores. Consideran que disponer de un comunicador no basta si alrededor no existen estrategias, modelos y situaciones reales de interacción. La tecnología, en ese sentido, es una herramienta valiosa, pero no el objetivo final.

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La intervención de la logopeda vilagarciana refuerza así una visión más amplia de la inclusión comunicativa: hablar, opinar, decidir, bromear o participar en una conversación son actos que no deberían depender exclusivamente de la voz. En un día que reivindica el discurso como vehículo de identidad y presencia pública, la logopedia recuerda que toda persona debe tener la posibilidad de expresarse y ser escuchada, aunque necesite otros sistemas para conseguirlo.