Intervienen dosis de éxtasis y popper a un vilagarciano

La Policía Local de Vilagarcía intervino sobre las 10 de la mañana de ayer domingo a un hombre de 30 años varias dosis de éxtasis y popper, dos drogas sintéticas. En concreto, el varón portaba ocho dosis de MDMA (éxtasis) y un bote de popper. El investigado, residente en Vilagarcía, fue trasladado a dependencias policiales. La actuación policial se produjo en el marco de una intervención rutinaria.

El éxtasis es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno, y que produce efectos de euforia y de aumento de la energía, pero que puede tener también graves efectos sobre la salud.

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Lo mismo sucede con el popper, una sustancia que generalmente se consume por inhalación, con efecto estimulante y desinhibidor, muy utilizado en ambientes de fiesta y a menudo asociado al ámbito sexual. Puede causar efectos adversos graves, hasta llegar a provocar infartos, ictus, pérdida de conocimiento o quemaduras en la piel.