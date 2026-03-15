Policía Local
Intervienen dosis de éxtasis y popper a un vilagarciano
Se trata de drogas de síntesis euforizantes y que pueden tener efectos graves en la salud
A.M.
La Policía Local de Vilagarcía intervino sobre las 10 de la mañana de ayer domingo a un hombre de 30 años varias dosis de éxtasis y popper, dos drogas sintéticas. En concreto, el varón portaba ocho dosis de MDMA (éxtasis) y un bote de popper. El investigado, residente en Vilagarcía, fue trasladado a dependencias policiales. La actuación policial se produjo en el marco de una intervención rutinaria.
El éxtasis es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno, y que produce efectos de euforia y de aumento de la energía, pero que puede tener también graves efectos sobre la salud.
Lo mismo sucede con el popper, una sustancia que generalmente se consume por inhalación, con efecto estimulante y desinhibidor, muy utilizado en ambientes de fiesta y a menudo asociado al ámbito sexual. Puede causar efectos adversos graves, hasta llegar a provocar infartos, ictus, pérdida de conocimiento o quemaduras en la piel.
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