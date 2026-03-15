Identifican a un grupo de chicos de entre 14 y 16 años por vandalismo

La Policía Local de Vilagarcía identificó a primera hora de la madrugada de ayer domingo a un grupo de once menores de edad, como presuntos autores de un ataque vandálico a un coche que estaba aparcado en el entorno de O Ramal. Todos los identificados tenían entre 14 y 16 años.

La Policía Local explica que sobre la una de la mañana, los chicos salían del entorno del parque de A Concha en dirección a la avenida Rosalía de Castro cuando les salieron al pasado varias unidades policiales, tanto del cuerpo municipal como del Nacional. Al verse sorprendidos, algunos niños confesaron que habían participado en la vandalización del turismo, que rayaron y al que rompieron al menos uno de los espejos.

La Policía Local explica que el más joven tiene 14 años recién cumplidos, y que el mayor del grupo había hecho 16 hacía poco. Todos eran nacidos en España y residentes en Vilagarcía, salvo un chico que vive en Catoira. Tras identificarlos, los agentes los entregaron a sus familias.

Horas después, poco antes de las ocho de la mañana, la patrulla de la Policía Local identificó a otro joven, este de 27 años, que estaba haciendo pintadas en carteles de la calle Peirao de Pasaxeiros, en la zona del Puerto. Los agentes apuntaron al respecto que el texto que había escrito, «coincide con pintadas relacionadas en otros lugares». Cabe recordar que la semana pasada, se produjo un grave ataque vandálico contra el yacimiento arqueológico de Castro Alobre, con pintadas en los muros de una antigua edificación.

A mayores, durante el turno de noche del sábado para el domingo, la Policía Local denunció a dos personas por conducir bebidas.

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En uno de los casos, el conductor condujo por Doutor Tourón en sentido contrario y se saltó un semáforo, arrojando una tasa de alcohol muy elevada. Finalmente, poco antes de la medianoche se produjo una falsa alarma de incendio en Clara Campoamor. Los vecinos se habrían alarmado por el arranque de la caldera de calefacción del edificio.