Familias de Meaño ponen en marcha un plan para la educación digital de sus hijos

Los centros escolares y las asociaciones de padres de alumnos de Meaño escenificaron en la noche del viernes en el Centro Social de Dena el "Pacto de Familias de Meaño para la Prevención Digital". Una iniciativa que surge a partir de la inquietud que brotó en su día desde la Escuela de Padres del CEIP As Covas con el colectivo Avante de Portonovo, y la entente en este curso con las asociaciones de padres A Toxa (Meaño) y Sementeira (Dena) y los equipos docentes de los centros educativos locales.

El acto congregó a algo más de medio centenar de padres y madres interesados en un pacto que, bajo la denominación "Familias reconectando en un click", se comprometen, a partir de ya, a luchar por la formación, sensibilización y ayuda mutua para educar digitalmente a sus hijos.

En el acto, Óscar Páramos, psicólogo de Avante, lo ilustraba apostillando que, "solemos decir que los chavales de esta generación son nativos digitales, pero yo digo mejor: son huérfanos digitales, a los que las familias dejamos a libre albedrío cuando tienen acceso a un smartphone propio a tan cortas edades".

Óscar Páramos ilustró la situación con datos recogidos de una encuesta realizada en los colegios meañeses, con alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria y los cuatro cursos de la ESO. Unos datos, en consonancia con la media española, que demuestra que en Meaño, "el 80 por ciento de los niños de quinto de Primaria, con apenas 11 años, tienen smartphone propio, cifra que en primero de ESO se eleva al 99 por ciento".

Además, y amparado en el gráfico de pantalla, manifestaba que "el 50 por ciento de los escolares de 11 años, reconocen acceder en contenidos inapropiados, que ese mismo porcentaje tiene red social, que uno de cada cuatro lo hacen con más de un perfil, que el 40 por ciento duerme con el móvil".

Entre los contenidos inapropiados, el sexo mostraba los índices más grandes, lo que se incrementaba en la ESO. Paradójicamente, también en torno a un 10 por alumnado reconocía contar sus problemas a la inteligencia artificial en busca de una solución.

Retrasar la edad de acceso

Entre otros aspectos, como primera medida, Óscar Páramos instaba a retrasar la edad de acceso a un smartphone propio y a recurrir a la página de la Asociación Española de Pediatría para configurar un plan de uso digital para familias en base a la edad de cada alumno.

Como psicólogo de este proyecto, clamaba para que los padres pongan atención en el uso digital que hacen sus hijos, de lo contrario cuando se enciende la alarma, la situación puede generar problemas muy graves tanto en el menor como en el seno familiar.

El acto del viernes para echar a rodar este proyecto contaba con representación de las dos ANPAs, directores y docentes de los tres centros escolares, incluso de maestras llegadas desde Vilagarcía interesadas en extender este proyecto a su área de influencia.

Incluso docentes de del concello coruñés de Dodro contactaron con los organizadores para exportarlo su zona. Ante esta buena acogida, Óscar Páramos lamentaba ante el público la ausencia del Concello en el acto: "Se echa en falta la falta de apoyo institucional a esta iniciativa", no en vano ningún representante del gobierno local ni de su área de Educación estaba presente en la sala.

"Desde hace tiempo y por dos ocasiones -apuntaba Óscar Páramos- solicitamos al Concello de Meaño colaboración y compromiso para con este proyecto, y el alcalde nos despachó con una respuesta genérica de un compromiso que hasta ahora, aún no ha llegado ni tenemos noticia, ni una llamada más".

Apoyo privado

La celebración de talleres formativos y de concienciación para alumnado y familias, el poder contar con una plataforma digital de comunicación y apoyo, entre otros, requiere de una inversión a la que se ha comprometido, eso sí, alguna firma privada, como Librería Musa.

Al final, parte de los presentes se avinieron a posar con una pancarta con el slogan "Queremos educar y proteger a nuestros hijos en su salud y bienestar digital. No abandonarlos".

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En poco tiempo comenzarán a echar a rodar las diferentes iniciativas, apelando al compromiso familiar necesario para hacerlo así realidad en sus propios hijos. n