Infraestructuras
Detectan riesgo de caída de paneles interiores del Auditorio
Las planchas están alteradas por la entrada de agua y existe peligro en el patio de butacas
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha contratado de urgencia una obra en el interior del Auditorio municipal, después de que personal municipales detectase «una situación de alto riesgo estructural» en el patio de butacas, debido al abombamiento y deformación de los paneles interiores de la pared.
El servicio de Alumeado Público, Auditorio, Parking Xoán XXIII e Estacións de Bombeo indica que la deficiencia se debe a la entrada de agua a la estructura, lo que generó una deformación generalizada de los paneles, «que son de gran tamaño y peso», se apunta en la junta de gobierno.
Los técnicos advierten de que esta situación, «resulta especialmente peligrosa dada la altura del patio de butacas», y que existe «un riesgo real de desprendimiento de una pared entera», con el consiguiente peligro para el público, los artistas y el personal municipal.
Por ello, desde el departamento se emplaza al Concello a realizar, «una actuación inmediata y urgente», mediante la instalación de un andamio homologado y el desmontaje controlado de los paneles afectados. El Ayuntamiento ha contratado la obra a la empresa Construser César Paz, por un importe de algo menos de 6.700 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- Dimisión en el PP de O Grove: Pablo Leiva, incapaz de resolver los problemas del partido, renuncia «a todo»
- El futuro del marisqueo, en manos de las empresas productoras de cría de bivalvos
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura
- Alegría guineana en Vilagarcía