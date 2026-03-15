La comunidad científica intensifica la investigación en las rías gallegas

El Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) –con sedes en Corón (Vilanova) y Ribadeo– es uno de los pilares fundamentales de la Consellería do Mar. Y uno de los que más intensamente están trabajando para tratar de brindar ayuda al sector mar-industria, ya sea por la mortandad derivada del descenso de salinidad, la acción de los depredadores, el calentamiento de la temperatura del agua, las biotoxinas o cualquier otra adversidad.

Dirigidas por Carlos Gabín, las instalaciones estrenadas hace medio siglo en Arousa sirven actualmente para desplegar decenas de proyectos científicos de gran interés para pescadores, mariscadores y bateeiros, al igual que para las depuradoras de moluscos, cocederos y conserveras.

A continuación se resumen algunas de las líneas de investigación en marcha en el CIMA, uno de los buques insignia de la Consellería do Mar:

PARTBIV.

Este proyecto de optimización del marisqueo está ahora de rabiosa actualidad, pues hay que barajar todo tipo de opciones para conseguir y gestionar las semilla (cría) de bivalvos, tratando de compensar la mortandad provocada por el agua dulce.

Esta estrategia científica impulsada por la Consellería do Mar trata de fomentar la participación de la comunidad mariscadora en las operaciones de reproducción y cría de moluscos bivalvos de interés comercial.

Carlos Gabín Sánchez, director del CIMA, mostrando las instalaciones de Corón (Vilanova de Arousa). / Iñaki Abella

La idea es desplegar actividades «para fomentar la participación activa del sector en todas las fases de crecimiento hasta alcanzar el tamaño comercial», pues se cree que esa implicación «ayudará a asegurar la continuidad de las especies y a promover prácticas de marisqueo más responsables y sostenibles».

Esto requiere de objetivos específicos como «poner a punto los sistemas de reproducción y cría; establecer protocolos que garanticen una producción de semilla sana y apta para ser sembrada en los bancos marisqueros; capacitar a los mariscadores en técnicas de cultivo y manejo de bivalvos en todas las fases de crecimiento; y difundir los resultados para concienciar a todo el colectivo sobre la importancia de prestar cuidados a la semilla una vez enterrada en los bancos naturales».

Carlos Gabín Sánchez, director del CIMA y uno de los investigadores principales de este centro de referencia. / Iñaki Abella

OPTIMICROAL.

Puesta a punto de un «sistema de producción eficiente, constante y previsible de microalgas de alta calidad para favorecer las investigaciones en acuicultura y como modelo para un funcionamiento más eficiente de un criadero para producción de semilla de bivalvos».

Se trata de «aumentar la producción de fitoplancton en cantidad y calidad reduciendo el costo de funcionamiento asociado a las necesidades de agua y nutrientes».

Así como «reducir lo máximo posible la utilización de bolsas plásticas de un solo uso en el proceso de cultivo de microalgas» y «reducir el espacio necesario para su cultivo sin disminuir la biomasa total a obtener».

Buena parte del trabajo realizado en el CIMA se centra en los moluscos bivalvos de interés comercial existentes en Galicia. / Iñaki Abella

SINEOMARC.

Investigación sobre el sistema inmune del berberecho y la almeja bicuda para identificar marcadores moleculares que puedan usarse en programas de selección para producir estirpes resistentes a las enfermedades.

RESALBER.

En este caso se persigue obtener marcadores moleculares de resistencia al aumento del agua dulce en el berberecho, tratando de obtener estirpes tolerantes a los descensos de salinidad.

Se trata de realizar un test de tolerancia a la salinidad en laboratorio para identificar los genes más propicios a ello, validando esta información con muestras recogidas en el medio natural durante las riadas, como se hizo en los últimos días.

A partir de ahí se quiere obtener semilla más tolerante para ser cultivada en el medio natural durante el invierno, verificando así si existe un mejor comportamiento de la misma frente al descenso de la salinidad en comparación con la no seleccionada.

«El fin último de este proyecto es conseguir estirpes de berberecho con mayor tolerancia al agua dulce, teniendo en cuenta que los descensos de salinidad en las rías constituyen una gran preocupación para los productores», explican en el CIMA de Corón.

Asistentes a la conmemoración del 50 aniversario del CIMA, en Corón (Vilanova). / Noé Parga

ECOSISTÉMICA 24.

Con este proyecto se quiere desarrollar «nuevas metodologías de evaluación de la salud de los stocks y el ecosistema, trasladando los avances alcanzados a los técnicos de las entidades que gestionan los bancos». Se establecen tareas como el estudio de stocks de bancos de libre marisqueo; seguimiento del estado de salud de poblaciones de especies de moluscos poco estudiadas; y estimación de la fecundidad en función del tamaño de los individuos y la cantidad de ovocitos emitidos. También el estudio de las relaciones entre diversidad y características de los substratos rocosos.

ADESMEBAT.

Análisis del desprendimiento de mejillón en batea comparando el biso del molusco en diferentes zonas y estudiando el comportamiento de la mejilla (cría) utilizada en el encordado, tanto procedente del criadero del propio CIMA como obtenida por captación natural.

Manuel Méndez

Se marcan como objetivos comparar los patrones proteicos del pie, filamentos y placas adhesivas de la mejilla e identificar proteínas que puedan estar implicadas en el proceso de adhesión, además de elaborar estrategias contra el desprendimiento y comprobar si existen diferencias significativas en la anatomía del biso.

De igual modo, se quiere comparar el comportamiento del mejillón en distintas etapas de muestreo y en zonas diferentes (exterior e interior).

Agencia Atlas

RUDOMEX.

Estudio centrado en la depuración del ácido okadaico, causante de toxinas lipofílicas como la DSP, causantes de prolongados cierres de bateas.

MEXIAM.

Trabajo sobre la dinámica poblacional y distribución de abundancia de mejilla en el medio natural, con el propósito de aumentar el conocimiento científico actual sobre los procesos de fijación de esa cría, su crecimiento y distribución en el litoral, además de determinar los factores geográficos y ambientales que influyen en todo ello «para proporcionar a bateeiros y administración información de interés que ayude a mejorar la gestión de su explotación».

CONPLOIXA.

Plan de seguimiento y control de ploidía –el número de conjuntos completos de cromosomas presentes en el núcleo de una célula u organismo– en la semilla de almeja japonesa o japónica empleada en las siembras realizadas para recuperar los bancos marisqueros.

SEMOURI.

Proyecto centrado en el empleo de semilla de erizo de mar, cultivada en criadero, como herramienta para mejorar la productividad natural de este recurso en el litoral cantábrico de Galicia.

Uno de los objetivos es «mejorar las poblaciones de erizo en el litoral norte, entre Ribadeo y Cedeira, realizando siembras tanto en la zona submareal como en el intermareal para evitar el agotamiento del recurso».

Repoblación de crías de erizo del banco intermareal da Chimenea, en Massó / Gonzalo Núñez

DESIPROFI.

Diseño de un sistema piloto de producción de fitoplancton de bajo coste y alta productividad. Persigue su cultivo a gran escala y sin usar bolsas plásticas, procediendo a comparar la efectividad de ese nuevo sistema en relación con el tradicional. Se completa con el diseño de un manual «con información detallada sobre el nuevo método para que sea transferible al sector acuícola».

OSTREARES.

Restauración de los bancos naturales de ostra plana en la ensenada de San Simón (ría de Vigo). Para lograrlo se marcan objetivos específicos como incrementar la población de reproductores y estudiar su comportamiento, además de obtener semilla por captación natural y/o puesta inducida para aumentar el stock. Otro paso consiste en desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica para los reproductores y la semilla.

Implicar al sector en tareas de mantenimiento y limpieza del sistema de estabulación, así como divulgar el proyecto entre los colectivos de marisqueo de otras zonas, son otras metas perseguidas.

La conselleira participando en la recogida de muestras para determinar el índice de mortandad provocada por el agua dulce en los bancos marisqueros. / Iñaki Abella

POLICHAETA II.

Se inspira en la valorización de los poliquetos de interés comercial en Galicia, teniendo presente que la pesca de recreo «es una de las actividades más frecuentes y registra un incremento constante de participantes». Esto genera un aumento de la demanda de cebo vivo que hace de la explotación de poliquetos «un negocio en expansión».

Lo que ocurre es que en Galicia «parte de esa demanda se cubre con la importación de distintas especies exóticas», por lo que se quiere «valorizar el cebo autóctono» tanto para ayudar al sector marisquero gallego como para reducir el riesgo de introducción de especies invasoras en las rías.

Es por lo expuesto que se fijan objetivos como estudiar los patrones de explotación y uso de los poliquetos para, en base a ello y al estudio de la cadena de valor, «realizar propuestas de mejora que permitan apostar por el cebo autóctono como producto de proximidad gestionado de manera sostenible y respetuosa con el medio».

Descarga de algas comerciales en el puerto isleño / Iñaki Abella

ALGAPROX.

Proyecto que aborda diversas experiencias con especies de algas de interés para el sector pesquero y marisquero, ya sea por tratarse de un recurso de alto valor comercial o porque su proliferación es una amenaza para el medio ambiente y los bivalvos.

Se hace un seguimiento de cuatro especies de macroalgas, como son la «Himanthalia elongata», conocida como correa y espagueti de mar; la «Sargassum muticum», que es la japonesa o «cola de raposo»; la «Undaria pinnatifida», popular con el nombre de «wakame»; y la «Ulva clathrata» o limo.

En el caso de la «Himantalia elongata» se exploran «formas eficaces de recogida que maximicen las probabilidades de reclutamiento natural», se analizan los efectos de la depredación sobre esta especie y se refuerzan sus poblaciones mediante siembra de embriones.

Lo que se busca con la «Sargassum muticum» es explorar métodos para controlar su impacto negativo sobre los recursos marinos, valorando distintas formas de frenar su expansión e incluso eliminarla en lugares de importancia ecológica o económica.

Espectacular invasión de algas en la playa Compostela / Iñaki Abella

En cuando a la «Undaria pinnatifida», se aspira a «determinar el impacto ecológico y socioeconómico de esta alga comercializable en los hábitats que coloniza», ya sean bateas, puertos, fondos marinos o zona intermareal.

Por último, se quiere ensayar el manejo de la «Ulva clathrata» para «minimizar os efectos perniciosos que supone su proliferación sobre los bancos marisqueros».

SOL-OUXA II.

Este proyecto se presenta como un espacio de colaboración entre a administración, investigadores, pescadores y mariscadores para hacer frente en las Rías Baixas a un depredador como la ouxa (Myliobatis aquila).

De este modo se quiere «estudiar la abundancia y distribución de la especie, determinar su impacto en la actividad marisquera y proponer medidas para gestionar su impacto».

«Ouxas» capturadas en los parques de cultivo de Carril. / FdV

SALROC.

Estudio sobre el cultivo de salmonete de roca para diversificar las especies de piscicultura marina. Se evalúa la posibilidad de cultivar esta especie de forma individual o conjunta, cohabitando con el rodaballo y/o con el lenguado senegalés.

CRINVERT.

Criopreservación de larvas de invertebrados marinos de interés comercial en Galicia con el propósito de «mejorar la eficiencia de la producción en criadero preservar biobancos de estirpes de alto interés científico y comercial».

Contempla una «relación de colaboración estable con expertos en biotecnología de la Universidade de Vigo para dar soporte a las formación y el conocimiento que adquirirá el personal del CIMA».

La volandeira está de vuelta en la lonja cambadesa de Tragove. / Iñaki Abella

ARPECTEN.

Estudio de la abundancia de vieira en la ría de Arousa que da continuidad a las campañas científicas realizadas entre 2019 y 2022, focalizadas en la flota.

Se trata de «obtener información que sirva como base para la gestión de este recurso y tomar decisiones relativas a períodos de captura, zonas y cantidades máximas por participante y embarcación, asesorando a la administración en base a los informes científico-técnicos obtenidos».

PROSVOL.

Estudio prospectivo del estado sanitario de la volandeira en bancos naturales de la ría de Arousa para, por ejemplo, determinar la fauna simbionte, agentes parasitarios y alteraciones patológicas presentes en la especie, aprovechando para definir su ciclo de desarrollo gonadal y evaluar el modo en que éste se ve afectado por parásitos y/o patologías.